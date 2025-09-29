Advertisement

ضمن بطولة العالم للدراجات.. السلوفيني بوجاتشر يفوز بسباق الطريق للرجال

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:52
فاز السلوفيني تادي بوجاتشر بسباق الطريق للرجال ضمن بطولة العالم للدراجات اليوم الأحد، محرزا اللقب للعام الثاني على التوالي.
واندفع بوجاتشر بقوة قبل 104 كيلومترات من نهاية السباق البالغ طوله 267.5 كيلومتر، متفوقا على البلجيكي ريمكو إيفانبول والأيرلندي بن هيلي، اللذين نالا الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.
