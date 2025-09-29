ضمن بطولة العالم للدراجات.. السلوفيني بوجاتشر يفوز بسباق الطريق للرجال

Advertisement

فاز السلوفيني تادي بوجاتشر بسباق الطريق للرجال ضمن اليوم الأحد، محرزا اللقب للعام الثاني على التوالي.واندفع بوجاتشر بقوة قبل 104 كيلومترات من نهاية السباق البالغ طوله 267.5 كيلومتر، متفوقا على البلجيكي ريمكو إيفانبول والأيرلندي بن هيلي، اللذين نالا الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.