"العدالة تدخلت".. كيف علّق مدافع كريستال بالاس على لقطة صلاح

Lebanon 24
29-09-2025 | 02:54
سخر الأميركي كريس ريتشاردز مدافع كريستال بالاس من لقطة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراة الفريقين يوم السبت، مشيراً إلى أن "العدالة" تدخلت ومنحت فريقه الفوز.
وسجل فيديريكو كييزا هدفاً متأخراً لليفربول بعد لقطة جدلية بدا وكأن هناك لمسة يد على الهداف المصري محمد صلاح، لكن إيدي نيكيتياه سجل هدف الفوز لكريستال بالاس في اللحظات الأخيرة.
وعلق الدولي الأميركي ريتشاردز على لقطة صلاح الجدلية عبر حسابه الرسمي على "إكس" قائلاً: كنت متأكداً أنني لم أكن أتخيل، مع وسمين "عدالة" و"شكراً إيدي".
وراجع الحكم اللقطة عبر تقنية الفيديو قبل أن يحتسب هدف ليفربول، بينما أوضح الدوري الإنجليزي لاحقاً أن الحكم وحكم الفيديو المساعد اعتبرا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن محمد صلاح لمس الكرة بيده قبل وصولها إلى كييزا.

وأصبح كريستال بالاس الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الإنكليزي حتى الآن، بينما تلقى ليفربول خسارته الأولى في المسابقة.
