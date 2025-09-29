"العدالة تدخلت".. كيف علّق مدافع كريستال بالاس على لقطة صلاح

سخر الأميركي كريس ريتشاردز مدافع من لقطة النجم لاعب في مباراة الفريقين يوم السبت، مشيراً إلى أن "العدالة" تدخلت ومنحت فريقه الفوز.

Advertisement

وسجل فيديريكو كييزا هدفاً متأخراً لليفربول بعد لقطة جدلية بدا وكأن هناك لمسة يد على الهداف صلاح، لكن إيدي نيكيتياه سجل هدف الفوز لكريستال بالاس في اللحظات الأخيرة.

وعلق الدولي الأميركي ريتشاردز على لقطة صلاح الجدلية عبر حسابه الرسمي على "إكس" قائلاً: كنت متأكداً أنني لم أكن أتخيل، مع وسمين "عدالة" و"شكراً إيدي".

وراجع الحكم اللقطة عبر تقنية الفيديو قبل أن يحتسب هدف ليفربول، بينما أوضح الدوري الإنجليزي لاحقاً أن الحكم وحكم الفيديو المساعد اعتبرا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن لمس بيده قبل وصولها إلى كييزا.



وأصبح كريستال بالاس الفريق لم يخسر في حتى الآن، بينما تلقى ليفربول خسارته الأولى في المسابقة.