28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"العدالة تدخلت".. كيف علّق مدافع كريستال بالاس على لقطة صلاح
Lebanon 24
29-09-2025
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
سخر الأميركي كريس ريتشاردز مدافع
كريستال بالاس
من لقطة النجم
المصري محمد صلاح
لاعب
ليفربول
في مباراة الفريقين يوم السبت، مشيراً إلى أن "العدالة" تدخلت ومنحت فريقه الفوز.
Advertisement
وسجل فيديريكو كييزا هدفاً متأخراً لليفربول بعد لقطة جدلية بدا وكأن هناك لمسة يد على الهداف
المصري محمد
صلاح، لكن إيدي نيكيتياه سجل هدف الفوز لكريستال بالاس في اللحظات الأخيرة.
وعلق الدولي الأميركي ريتشاردز على لقطة صلاح الجدلية عبر حسابه الرسمي على "إكس" قائلاً: كنت متأكداً أنني لم أكن أتخيل، مع وسمين "عدالة" و"شكراً إيدي".
وراجع الحكم اللقطة عبر تقنية الفيديو قبل أن يحتسب هدف ليفربول، بينما أوضح الدوري الإنجليزي لاحقاً أن الحكم وحكم الفيديو المساعد اعتبرا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن
محمد صلاح
لمس
الكرة
بيده قبل وصولها إلى كييزا.
وأصبح كريستال بالاس الفريق
الوحيد الذي
لم يخسر في
الدوري الإنكليزي
حتى الآن، بينما تلقى ليفربول خسارته الأولى في المسابقة.
مواضيع ذات صلة
كريستال بالاس يتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه
Lebanon 24
كريستال بالاس يتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه
29/09/2025 13:13:53
29/09/2025 13:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا! (فيديو)
29/09/2025 13:13:53
29/09/2025 13:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف خذل الصوت الإفريقي محمد صلاح؟
Lebanon 24
كيف خذل الصوت الإفريقي محمد صلاح؟
29/09/2025 13:13:53
29/09/2025 13:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قلبت تغريدة محمد صلاح موازين الرياضة والإنسانية؟
Lebanon 24
كيف قلبت تغريدة محمد صلاح موازين الرياضة والإنسانية؟
29/09/2025 13:13:53
29/09/2025 13:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المصري محمد صلاح
الدوري الإنكليزي
كريستال بالاس
المصري محمد
الوحيد الذي
محمد صلاح
ليفربول
إنكليزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مساء اليوم.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك
Lebanon 24
مساء اليوم.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك
02:21 | 2025-09-29
29/09/2025 02:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن بطولة العالم للدراجات.. السلوفيني بوجاتشر يفوز بسباق الطريق للرجال
Lebanon 24
ضمن بطولة العالم للدراجات.. السلوفيني بوجاتشر يفوز بسباق الطريق للرجال
01:52 | 2025-09-29
29/09/2025 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضيون يتحركون: لاستبعاد إسرائيل من بطولات أوروبا
Lebanon 24
رياضيون يتحركون: لاستبعاد إسرائيل من بطولات أوروبا
00:50 | 2025-09-29
29/09/2025 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفارق كبير.. الحكمة يفوز على البشائر العماني
Lebanon 24
بفارق كبير.. الحكمة يفوز على البشائر العماني
23:45 | 2025-09-28
28/09/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إشبيلية يعود للفوز وإلتشي يواصل تألقه في الليغا الإسبانية
Lebanon 24
إشبيلية يعود للفوز وإلتشي يواصل تألقه في الليغا الإسبانية
23:00 | 2025-09-28
28/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:21 | 2025-09-29
مساء اليوم.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك
01:52 | 2025-09-29
ضمن بطولة العالم للدراجات.. السلوفيني بوجاتشر يفوز بسباق الطريق للرجال
00:50 | 2025-09-29
رياضيون يتحركون: لاستبعاد إسرائيل من بطولات أوروبا
23:45 | 2025-09-28
بفارق كبير.. الحكمة يفوز على البشائر العماني
23:00 | 2025-09-28
إشبيلية يعود للفوز وإلتشي يواصل تألقه في الليغا الإسبانية
16:56 | 2025-09-28
الـ"VAR" يُلغي ركلة جزاء لأرسنال أمام نيوكاسل.. لماذا؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 13:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 13:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 13:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24