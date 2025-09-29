بالصورة: رحيل بطلة العالم عن عمر ناهز 46 عامًا

Advertisement

أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة، عبر قناته في "تلغرام"، وفاة الملاكمة الروسية سينيتسكايا الحاصلة على لقب بطلة العالم ثلاث مرات عن عمر ناهز 46 عامًا. ولم يُكشف بعد عن سبب الوفاة، فيما قدّم الاتحاد تعازيه الحارة لأسرة البطلة، مؤكدًا أن رحيلها يُعد خسارة كبيرة لرياضة الملاكمة النسائية.ووصفت سينيتسكايا بأنها "الأكثر تتويجًا في تاريخ الملاكمة النسائية الروسية"، حيث فازت بثلاث بطولات عالمية، منها ذهبيتان في فئة 67 كغ وذهبية بطولة العالم 2009 في وزن 75 كغ، إضافة إلى فضية بطولة العالم 2011 في فئة +81 كغ، وخمس بطولات أوروبية بينها أربعة ألقاب متتالية في وزن 66 كغ، إلى جانب 11 لقبًا محليًا في .كما نالت لقب "ماستر الرياضة المكرم"، وهو من أرفع الأوسمة الرياضية في روسيا، تقديرًا لإنجازاتها.وكان الاتحاد الروسي قد أعلن مؤخرًا أيضًا عن وفاة بطل مرتين مع المنتخب السوفيتي في الملاكمة، فيكتور أغييف، عن عمر 84 عامًا.