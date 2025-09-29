Advertisement

دولة تطلق أول دوري كرة قدم للمسلمين باسم "رابطة الأمة".. من هي؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 09:43
أعلن في روسيا عن تأسيس أول دوري لكرة القدم للمسلمين تحت اسم "رابطة الأمة" في موسكو، بهدف توحيد البطولات والفرق الممثلة للمراكز الدينية الإسلامية ضمن مشروع واحد، بحسب ما صرح به رئيس الدوري رينات كايوموف.
وأوضح كايوموف أن المنظمة تمر حاليًا بمرحلة التسجيل الرسمي، وتضم في صفوفها 14 فريقًا، مشيرًا إلى أن الدوري مفتوح أيضًا لممثلين عن ديانات أخرى في ظل طبيعة روسيا متعددة القوميات والثقافات.

وأكد أن جميع المشاركين ملزمون بالالتزام بلوائح محددة، مثل الزي المحتشم ومنع إظهار العورات، إضافة إلى حظر استخدام الألفاظ النابية، مع توقيع عقوبات تصل إلى الإنذار أو الإيقاف لعدة مباريات على المخالفين.

وبيّن كايوموف أن المنافسات مخصصة للهواة فقط، فيما يُسمح للمحترفين بالمشاركة كضيوف لتقديم الاستشارات أو التدريب، لافتًا إلى دعم عدد من اللاعبين المسلمين في أندية الدوري الروسي الممتاز لهذا المشروع الجديد. (روسيا اليوم)
