رسميًا… إليكم مواعيد مباريات السوبر الإسباني في السعودية

وتجمع بطولة السوبر الإسباني فرق ، ، أتلتيكو ، وأتلتيك بلباو.وستقام البطولة للمرة الثالثة في ، والثانية على التوالي بعد نسخة الموسم الماضي.وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أن ملعب الإنماء سيستضيف مباريات كأس السوبر الإسباني في كانون الثاني من عام 2026 المقبل.وستقام مباريات البطولة في الفترة ما بين الـ7 من كانون الثاني وحتى الـ11 من الشهر ذاته.ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي العاصمة مدريد بين مدريد وأتلتيكو مدريد.وقال بيان الاتحاد الإسباني، إنه سيتم تحديد ترتيب مباريات نصف النهائي بالقرعة.يذكر أن برشلونة هو حامل كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي الذي أقيم في جدة أيضاً، عندما انتصر على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (5-2).نصف النهائي الأول: يوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026نصف النهائي الثاني: يوم الخميس 8 كانون الثاني 2026المباراة النهائية: 11 كانون الثاني 2026