رياضة

بطولة بيروت الدولية للشطرنج تعود في نسختها الـ12

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:20
بعد غياب قسري فرضته الحرب الإسرائيلية على لبنان، يُعيد نادي رابطة قدامى فرير نوتردام في فرن الشباك تنظيم بطولة بيروت الدولية المفتوحة للشطرنج في مقره (قاعة النائب الشهيد أنطوان غانم)، وسُتحرّك البيادق مجددا في النسخة الثانية عشرة بدءا من السبت 18 تشرين الأول وحتى 26 منه.
تقام البطولة بإشراف الاتحاد اللبناني للشطرنج، وبدعم من الاتحاد الآسيوي، وتمنح نقاطا ضمن التصنيف الدولي. ويُتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين فيها الـ 100 لاعبة ولاعب من جنسيات عدة، بينهم أساتذة دوليون كبار، علما أن باب التسجيل يُقفل في 12 تشرين الأول.

وقد شكّل النادي لجنة منظّمة برئاسة المهندس أنطوان أبو شديد، وأوكل إدارة مجريات البطولة وإدارتها إلى رئيس نادي الشطرنج فيه عضو اتحاد اللعبة الحكم الدولي الياس خيرالله. وسُمّي جاك بدروسيان رئيساً للحكام.

وتتألّف البطولة من 9 جولات وفق الطريقة السويسرية، مدة كل جولة 90 دقيقة (+ 30 ثانية للنقلة الواحدة).

وسيدعو النادي إلى مؤتمر صحافي يعقده لتسليط الضوء على تفاصيل البطولة وجوائزها النقدية وأبرز المشاركين فيها، والتعاون الإعلامي المرئي للمناسبة مع تلفزيون لبنان.

وكان 11 أستاذة وأستاذا دوليا كبيرا شاركوا في النسخة الـ11 من البطولة عام 2022، وأحرز الأذربيجاني آزر ميرزوييف جائزتها الكبرى.

