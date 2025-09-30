ألكاراز يُحطّم رقمه القياسيّ

حطم لاعب التنس الإسباني ، المصنف الأول عالمياً، رقمه القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد، بعدما بلغ فوزه الـ66 أمام النرويجي في نصف نهائي بطولة ذات الـ500 نقطة بنتيجة 3-6، 6-3، 6-4.

وحسم الإسباني صاحب الـ 23 لقباً كمحترف في مسيرته، خلال منافسات 2025 لقب عدة بطولات مثل روتردام، ومونتي كارلو وروما ورولان غاروس للأساتذة، وكوينز، وسينسيناتي وأميركا المفتوحة، وخسر هذا العام فقط نهائي بطولتي ذات الـ500 نقطة وويمبلدون. (الامارات 24)