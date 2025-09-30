Advertisement

ألكاراز يُحطّم رقمه القياسيّ

Lebanon 24
30-09-2025 | 05:49
حطم لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، رقمه القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد، بعدما بلغ فوزه الـ66 أمام النرويجي كاسبر رود في نصف نهائي بطولة طوكيو ذات الـ500 نقطة بنتيجة 3-6، 6-3، 6-4.
وحسم الإسباني صاحب الـ 23 لقباً كمحترف في مسيرته، خلال منافسات 2025 لقب عدة بطولات مثل روتردام، ومونتي كارلو وروما ورولان غاروس للأساتذة، وكوينز، وسينسيناتي وأميركا المفتوحة، وخسر هذا العام فقط نهائي بطولتي برشلونة ذات الـ500 نقطة وويمبلدون. (الامارات 24)
