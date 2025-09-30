28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
Advertisement
رياضة
كلوب: لا أرغب في العودة إلى التدريب
Lebanon 24
30-09-2025
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الألماني يورغن كلوب
أنه لا يرغب في العودة إلى عالم التدريب، وأنه لا يفتقد أي شيء في حياته كمدرب منذ رحيله عن
ليفربول
عام 2024.
Advertisement
كما أبدى كلوب لموقع "ذي أثليتيك"، عن سعادته بمنصبه الحالي إذ بات قادراً على تحديد إجازاته بنفسه ولم يعد مقيداً بالمواعيد التي تلزمها روابط الدوريات. (العربية)
Advertisement
