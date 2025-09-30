Advertisement

رياضة

كلوب: لا أرغب في العودة إلى التدريب

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1423519-638948400210926644.png
Doc-P-1423519-638948400210926644.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الألماني يورغن كلوب أنه لا يرغب في العودة إلى عالم التدريب، وأنه لا يفتقد أي شيء في حياته كمدرب منذ رحيله عن ليفربول عام 2024.
Advertisement
 
 
كما أبدى كلوب لموقع "ذي أثليتيك"، عن سعادته بمنصبه الحالي إذ بات قادراً على تحديد إجازاته بنفسه ولم يعد مقيداً بالمواعيد التي تلزمها روابط الدوريات. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: من يرغبون في مغادرة قطاع غزة فهم أحرار ولهم حق العودة
lebanon 24
30/09/2025 16:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: القوات النظامية ستجري تدريبات عسكرية قبل العودة إلى القتال في مدينة غزة
lebanon 24
30/09/2025 16:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: لا نزال نرغب في التفاوض مع أميركا للتوصّل لاتفاق تجاري
lebanon 24
30/09/2025 16:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: لا أتصور لحظة واحدة أن يرغب أي فريق في وضع نفسه بمواجهة الجيش
lebanon 24
30/09/2025 16:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الألماني يورغن كلوب

يورغن كلوب

ليفربول

سعادة

دوري

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:40 | 2025-09-30
05:49 | 2025-09-30
03:26 | 2025-09-30
02:20 | 2025-09-30
00:27 | 2025-09-30
23:00 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24