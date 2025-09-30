كلوب: لا أرغب في العودة إلى التدريب

أكد أنه لا يرغب في العودة إلى عالم التدريب، وأنه لا يفتقد أي شيء في حياته كمدرب منذ رحيله عن عام 2024.

Advertisement

كما أبدى كلوب لموقع "ذي أثليتيك"، عن سعادته بمنصبه الحالي إذ بات قادراً على تحديد إجازاته بنفسه ولم يعد مقيداً بالمواعيد التي تلزمها روابط الدوريات. (العربية)