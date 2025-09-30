بسبب فينيسيوس.. فالنسيا يُقاضي "نتفليكس"

Advertisement

الإسباني عن رفع دعوى قضائية ضدّ منصة نتفليكس، متهما إياها بنشر أكاذيب في فيلم وثائقي عن ، لاعب .وأوضح فالنسيا أن الفيلم الوثائقي اتهم بالخطأ، مجموعة كبيرة من مشجعي الفريق بإطلاق هتافات عنصرية ضدّ ، خلال مباراة الفريقين في عام 2023.ورفع الدعوى القضائية رداً على عدم استجابة نتفليكس لمطالبه بإجراء تعديلات على الفيلم الوثائقي.واتهم فالنسيا في دعواه منصة نتفليكس والشركة المنتجة بخدش سمعة النادي، وطالب بالتعويض المالي، وإجراء تعديلات على الفيلم الوثائقيّ. (العربية)