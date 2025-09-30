Advertisement

رياضة

بسبب فينيسيوس.. فالنسيا يُقاضي "نتفليكس"

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:40
أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن رفع دعوى قضائية ضدّ منصة نتفليكس، متهما إياها بنشر أكاذيب في فيلم وثائقي عن فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.
وأوضح فالنسيا أن الفيلم الوثائقي اتهم بالخطأ، مجموعة كبيرة من مشجعي الفريق بإطلاق هتافات عنصرية ضدّ فينيسيوس، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم عام 2023.

ورفع النادي الإسباني الدعوى القضائية رداً على عدم استجابة نتفليكس لمطالبه بإجراء تعديلات على الفيلم الوثائقي.

واتهم فالنسيا في دعواه منصة نتفليكس والشركة المنتجة بخدش سمعة النادي، وطالب بالتعويض المالي، وإجراء تعديلات على الفيلم الوثائقيّ. (العربية)
