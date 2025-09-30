Advertisement

"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:25
كشف الإعلامي إيكريم كونور، أنّ نادي بنفيكا البرتغالي وضع الدولي المغربي براهيم دياز جناح ريال مدريد على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنّ الفريق يُجهز عرضاً ضخماً لخطف الموهبة في كانون الثاني المقبل".
ورأى أنّ "قلة مشاركة الدولي المغربي مع ريال مدريد تنعش فرص تعاقده بنفيكا". (الامارات 24)
 
 
 
 

