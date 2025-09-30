"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"

Advertisement

كشف الإعلامي إيكريم كونور، أنّ وضع براهيم دياز جناح على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنّ الفريق يُجهز عرضاً ضخماً لخطف الموهبة في كانون الثاني المقبل".ورأى أنّ "قلة مشاركة الدولي مع تنعش فرص تعاقده ". (الامارات 24)