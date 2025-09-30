هذا موعد آخر نزال لجون سينا قبل اعتزاله الأسطوري

Advertisement

أعلنت شركة WWE عن آخر مباريات بطل العالم 17 مرة، ، ضمن جولة اعتزاله لعام 2025، والتي ستُختتم في الـ14 من كانون الأول المقبل على حلبة Capital One Arena في العاصمة.وجاء هذا الإعلان بعد جولة وداع استمرت عامًا كاملًا وشملت محطات بارزة مثل WrestleMania 41 وSummerSlam، حيث اختتم سينا مسيرته الحافلة بالإنجازات التي تتضمن 17 بطولة عالمية، 5 ألقاب ، واثنين من انتصارات Royal Rumble.وقال تربل إتش، المدير التنفيذي للمحتوى في WWE: "مساهمات جون سينا في WWE لا تُقدّر بثمن، ونتطلع لتكريم إرثه وتقديم وداع لا يُنسى له ولجماهير WWE". وأكدت أنجي غيتس، رئيسة Events DC، أن واشنطن العاصمة المكان الأمثل لتكريم إرث سينا واستقبال جماهيره من مختلف أنحاء العالم.ويُذكر أن جون سينا انضم إلى WWE عام 2001، وامتدت مسيرته لأكثر من عقدين، كما شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية مثل The Marine وTrainwreck وThe وFast and Furious 9 وPeacemaker. إضافةً إلى ذلك، يحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكثر المشاهير تحقيقًا لأمنيات الأطفال المرضى عبر مؤسسة Make-A-Wish، حيث أنجز حتى 2022 أكثر من 650 أمنية، ما جعله رمزًا للأمل والإلهام للأطفال حول العالم.