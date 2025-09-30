26
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
Lebanon 24
30-09-2025
|
15:52
واصل كيليان مبابي نجم
ريال مدريد
تألقه، ليقود فريقه لفوز عريض على كايرات ألماتي الكازاخستاني 5-0، الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال
أوروبا
.
وعوض الفريق الإسباني خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو
مدريد
2-5 في الديربي الأخير، والتي كلفته صدارة
الدوري الإسباني
لصالح
برشلونة
بعد مرور سبع جولات.
وسجل مبابي هاتريك قاد به
الريال
إلى رفع رصيده لـ6 نقاط بعد فوزه على مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى، بينما بقي كايرات بلا رصيد بعد خسارته الثانية على التوالي.
