مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي

واصل كيليان مبابي نجم تألقه، ليقود فريقه لفوز عريض على كايرات ألماتي الكازاخستاني 5-0، الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال .وعوض الفريق الإسباني خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو 2-5 في الديربي الأخير، والتي كلفته صدارة لصالح بعد مرور سبع جولات.وسجل مبابي هاتريك قاد به إلى رفع رصيده لـ6 نقاط بعد فوزه على مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى، بينما بقي كايرات بلا رصيد بعد خسارته الثانية على التوالي.