رياضة

مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:52
واصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد تألقه، ليقود فريقه لفوز عريض على كايرات ألماتي الكازاخستاني 5-0، الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.
وعوض الفريق الإسباني خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد 2-5 في الديربي الأخير، والتي كلفته صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة بعد مرور سبع جولات.

وسجل مبابي هاتريك قاد به الريال إلى رفع رصيده لـ6 نقاط بعد فوزه على مارسيليا 2-1 في الجولة الأولى، بينما بقي كايرات بلا رصيد بعد خسارته الثانية على التوالي.
