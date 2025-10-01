25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أسطورة رياضية يعلن إفلاسه بعد تراكم الديون.. فمن هو؟!
Lebanon 24
01-10-2025
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المحكمة العليا
في
لندن
يوم الثلاثاء، إشهار إفلاس لاعب
ليفربول
وإنكلترا السابق جون بارنز (61 عامًا) بتاريخ 23 أيلول، وذلك بعد تراكم ديون شركته الإعلامية John Barnes Media لتصل إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، ونُشر الإشعار الرسمي في صحيفة London Gazette.
Advertisement
وكان بارنز قد مُنع سابقًا من تولي أي منصب إداري لمدة ثلاث سنوات ونصف بسبب هذه الديون. وتشمل المبالغ المستحقة: 776,878 جنيهًا للضرائب
البريطانية
، و461,849 جنيهًا لدائنين غير مضمونين، و226 ألف جنيه كقرض مديرين، إضافة إلى 56,535 جنيهًا تكاليف التصفية. وقد تمكن من سداد 60 ألف جنيه فقط ضمن خطة تقسيط لقرض المديرين.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بارنز الإفلاس، إذ تلقى ستة طلبات منفصلة منذ عام 2010. وكانت شركته قد دخلت مرحلة التصفية قبل عامين بعد فشلها في سداد ضرائب تجاوزت 190 ألف جنيه إسترليني، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 441,798 جنيهًا بين تشرين الثاني 2018 وتشرين الأول 2020.
وخاض بارنز 79 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا بين عامي 1983 و1995، ولم يُدلِ حتى الآن بأي تعليق رسمي على قرار الإفلاس. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مفاجأة... نادٍ شهير جدًا يعلن إفلاسه!
Lebanon 24
مفاجأة... نادٍ شهير جدًا يعلن إفلاسه!
01/10/2025 09:10:36
01/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة رياضية تعلن اعتزالها.. من هي؟
Lebanon 24
نجمة رياضية تعلن اعتزالها.. من هي؟
01/10/2025 09:10:36
01/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن لصاحب نادٍ رياضي بعد فضيحة تصوير في حمام السيدات
Lebanon 24
السجن لصاحب نادٍ رياضي بعد فضيحة تصوير في حمام السيدات
01/10/2025 09:10:36
01/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل متقاطعة… السعودية تتريّث وأميركا تراكم أوراقها
Lebanon 24
رسائل متقاطعة… السعودية تتريّث وأميركا تراكم أوراقها
01/10/2025 09:10:36
01/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا
البريطانية
البريطاني
ليفربول
العليا
رياضي
العلي
رياض
قد يعجبك أيضاً
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
15:52 | 2025-09-30
30/09/2025 03:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد آخر نزال لجون سينا قبل اعتزاله الأسطوري
Lebanon 24
هذا موعد آخر نزال لجون سينا قبل اعتزاله الأسطوري
13:51 | 2025-09-30
30/09/2025 01:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
Lebanon 24
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
12:01 | 2025-09-30
30/09/2025 12:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
10:25 | 2025-09-30
30/09/2025 10:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فينيسيوس.. فالنسيا يُقاضي "نتفليكس"
Lebanon 24
بسبب فينيسيوس.. فالنسيا يُقاضي "نتفليكس"
09:40 | 2025-09-30
30/09/2025 09:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:52 | 2025-09-30
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
13:51 | 2025-09-30
هذا موعد آخر نزال لجون سينا قبل اعتزاله الأسطوري
12:01 | 2025-09-30
في دبي.. الحكمة بيروت يتخطى الوحدة السوري
10:25 | 2025-09-30
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
09:40 | 2025-09-30
بسبب فينيسيوس.. فالنسيا يُقاضي "نتفليكس"
07:37 | 2025-09-30
كلوب: لا أرغب في العودة إلى التدريب
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24