أسطورة رياضية يعلن إفلاسه بعد تراكم الديون.. فمن هو؟!

Advertisement

أعلنت في يوم الثلاثاء، إشهار إفلاس لاعب وإنكلترا السابق جون بارنز (61 عامًا) بتاريخ 23 أيلول، وذلك بعد تراكم ديون شركته الإعلامية John Barnes Media لتصل إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، ونُشر الإشعار الرسمي في صحيفة London Gazette.وكان بارنز قد مُنع سابقًا من تولي أي منصب إداري لمدة ثلاث سنوات ونصف بسبب هذه الديون. وتشمل المبالغ المستحقة: 776,878 جنيهًا للضرائب ، و461,849 جنيهًا لدائنين غير مضمونين، و226 ألف جنيه كقرض مديرين، إضافة إلى 56,535 جنيهًا تكاليف التصفية. وقد تمكن من سداد 60 ألف جنيه فقط ضمن خطة تقسيط لقرض المديرين.ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بارنز الإفلاس، إذ تلقى ستة طلبات منفصلة منذ عام 2010. وكانت شركته قد دخلت مرحلة التصفية قبل عامين بعد فشلها في سداد ضرائب تجاوزت 190 ألف جنيه إسترليني، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 441,798 جنيهًا بين تشرين الثاني 2018 وتشرين الأول 2020.وخاض بارنز 79 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا بين عامي 1983 و1995، ولم يُدلِ حتى الآن بأي تعليق رسمي على قرار الإفلاس. (ارم نيوز)