رياضة
شركة عالمية للألبسة الرياضية تُفاجئ منتخب إسرائيل.. هذا ما طلبته
Lebanon 24
01-10-2025
|
02:33
photos
0
طلبت شركة "ريبوك" العالمية للأحذية والملابس الرياضية، من المنتخب
الإسرائيلي
لكرة القدم
، إزالة شعار العلامة التجارية من زيه الرسمي، وفق ما أفادت تقارير صحفية عبرية.
وبحسب المصادر، وجهت الشركة طلبها إلى مورّد المعدات المحلي مجموعة MSG، داعية إلى سحب شعارها من قمصان وملابس المنتخب.
ولم تُصدر شركة ريبوك أي تعليق فوري عند الاتصال بها من قبل صحيفة تايمز أوف
إسرائيل
للحصول على توضيح.
من جهته
، أعرب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم عن أسفه الشديد، وقال في بيان رسمي: "نأسف لاختيار شركة ريبوك الرضوخ لتهديدات
المقاطعة
التي لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق".
وأضاف البيان أن هناك قوانين واضحة ضد المقاطعة، مؤكدًا أن الاتحاد سيبحث "جميع الخيارات القانونية المتاحة". وشدد
الاتحاد على
أن شعار الاتحاد والعلم الإسرائيلي سيظلان معروضين بفخر على جميع أزياء المنتخب، معربًا عن ثقته في إيجاد راعٍ أكثر شجاعة وأمانة قريبًا.
