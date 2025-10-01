شركة عالمية للألبسة الرياضية تُفاجئ منتخب إسرائيل.. هذا ما طلبته

Advertisement

طلبت شركة "ريبوك" العالمية للأحذية والملابس الرياضية، من المنتخب ، إزالة شعار العلامة التجارية من زيه الرسمي، وفق ما أفادت تقارير صحفية عبرية.وبحسب المصادر، وجهت الشركة طلبها إلى مورّد المعدات المحلي مجموعة MSG، داعية إلى سحب شعارها من قمصان وملابس المنتخب.ولم تُصدر شركة ريبوك أي تعليق فوري عند الاتصال بها من قبل صحيفة تايمز أوف للحصول على توضيح.، أعرب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم عن أسفه الشديد، وقال في بيان رسمي: "نأسف لاختيار شركة ريبوك الرضوخ لتهديدات التي لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق".وأضاف البيان أن هناك قوانين واضحة ضد المقاطعة، مؤكدًا أن الاتحاد سيبحث "جميع الخيارات القانونية المتاحة". وشدد أن شعار الاتحاد والعلم الإسرائيلي سيظلان معروضين بفخر على جميع أزياء المنتخب، معربًا عن ثقته في إيجاد راعٍ أكثر شجاعة وأمانة قريبًا.