Advertisement

رياضة

شركة عالمية للألبسة الرياضية تُفاجئ منتخب إسرائيل.. هذا ما طلبته

Lebanon 24
01-10-2025 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1423829-638949082950133916.webp
Doc-P-1423829-638949082950133916.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت شركة "ريبوك" العالمية للأحذية والملابس الرياضية، من المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، إزالة شعار العلامة التجارية من زيه الرسمي، وفق ما أفادت تقارير صحفية عبرية.
Advertisement

وبحسب المصادر، وجهت الشركة طلبها إلى مورّد المعدات المحلي مجموعة MSG، داعية إلى سحب شعارها من قمصان وملابس المنتخب.

ولم تُصدر شركة ريبوك أي تعليق فوري عند الاتصال بها من قبل صحيفة تايمز أوف إسرائيل للحصول على توضيح.

من جهته، أعرب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم عن أسفه الشديد، وقال في بيان رسمي: "نأسف لاختيار شركة ريبوك الرضوخ لتهديدات المقاطعة التي لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق".

وأضاف البيان أن هناك قوانين واضحة ضد المقاطعة، مؤكدًا أن الاتحاد سيبحث "جميع الخيارات القانونية المتاحة". وشدد الاتحاد على أن شعار الاتحاد والعلم الإسرائيلي سيظلان معروضين بفخر على جميع أزياء المنتخب، معربًا عن ثقته في إيجاد راعٍ أكثر شجاعة وأمانة قريبًا. 
مواضيع ذات صلة
هذا ما طلبته قطر من إسرائيل
lebanon 24
01/10/2025 11:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر مفاجئ… شركة عالمية تعطل خدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية!
lebanon 24
01/10/2025 11:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: سنواجه أي مشروع يخدم إسرائيل حتى لو لبس لباسا وطنيا
lebanon 24
01/10/2025 11:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
lebanon 24
01/10/2025 11:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد على

لكرة القدم

الإسرائيلي

كرة القدم

المقاطعة

إسرائيل

من جهته

الرياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-10-01
00:06 | 2025-10-01
15:52 | 2025-09-30
13:51 | 2025-09-30
12:01 | 2025-09-30
10:25 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24