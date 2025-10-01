غوارديولا: رودري لا يستطيع خوض 3 مباريات



Advertisement

وعاد رودري الفائز السابق بالكرة الذهبية للمنافسات في أيار الماضي بعد ثمانية أشهر من الغياب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لكنه تعرض لإصابة في أعلى الفخذ خلال للأندية في . قال بيب غوارديولا، مدرب ، إن رودري لاعب وسط الفريق ليس جاهزا لخوض ثلاث مباريات أسبوعيا مع استمراره في العمل كامل لياقته البدنية وذلك قبل مواجهة موناكو في .وعاد رودري الفائز السابق بالكرة الذهبية للمنافسات في أيار الماضي بعد ثمانية أشهر من الغياب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لكنه تعرض لإصابة في أعلى الفخذ خلال للأندية في .

وشارك لاعب الوسط الإسباني أساسيا في أربع مباريات فقط هذا الموسم واستبعد من تشكيلة الفريق في الفوز 5-1 على بيرنلي، يوم السبت الماضي.



وقال غوارديولا للصحفيين: في اليوم الذي سبق مباراة بيرنلي لم يكن يشعر بحالة جيدة. اليوم يشعر بتحسن كبير لذا سنرى. الأمر مختلف عن كأس العالم للأندية - الآن هو ليس مصابا. في الوقت الحالي، في رأيي، إذا سألتني، فهو غير قادر على لعب ثلاث مباريات أسبوعيا في أعلى مستوى. شعوري الآن أنه ليس جاهزا. لأنه يحتاج إلى وقت. هذا النوع من الإصابات للتعافي بشكل كامل يحتاج إلى عام على الأقل. (العربية)