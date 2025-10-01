Advertisement

رياضة

غوارديولا: رودري لا يستطيع خوض 3 مباريات

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1423973-638949268914309172.png
Doc-P-1423973-638949268914309172.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن رودري لاعب وسط الفريق ليس جاهزا لخوض ثلاث مباريات أسبوعيا مع استمراره في العمل على استعادة كامل لياقته البدنية وذلك قبل مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Advertisement

وعاد رودري الفائز السابق بالكرة الذهبية للمنافسات في أيار الماضي بعد ثمانية أشهر من الغياب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لكنه تعرض لإصابة في أعلى الفخذ خلال كأس العالم للأندية في تموز
 
وشارك لاعب الوسط الإسباني أساسيا في أربع مباريات فقط هذا الموسم واستبعد من تشكيلة الفريق في الفوز 5-1 على بيرنلي، يوم السبت الماضي.

وقال غوارديولا للصحفيين: في اليوم الذي سبق مباراة بيرنلي لم يكن يشعر بحالة جيدة. اليوم يشعر بتحسن كبير لذا سنرى. الأمر مختلف عن كأس العالم للأندية - الآن هو ليس مصابا. في الوقت الحالي، في رأيي، إذا سألتني، فهو غير قادر على لعب ثلاث مباريات أسبوعيا في أعلى مستوى. شعوري الآن أنه ليس جاهزا. لأنه يحتاج إلى وقت. هذا النوع من الإصابات للتعافي بشكل كامل يحتاج إلى عام على الأقل. (العربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
قاسم: الاستطلاعات التي أُجريت في لبنان قالت أن الجيش لا يستطيع صدّ العدوان بمفرده
lebanon 24
01/10/2025 18:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح والقرار مجرد حبر على ورق!
lebanon 24
01/10/2025 18:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا أحد يستطيع حرمان لبنان من قوته لحماية سيادته وسياسته وقدراته
lebanon 24
01/10/2025 18:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن رودري.. مانشستر سيتي يتلقى أخبارا سعيدة
lebanon 24
01/10/2025 18:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

على استعادة

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

مانشستر

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-10-01
02:33 | 2025-10-01
00:06 | 2025-10-01
15:52 | 2025-09-30
13:51 | 2025-09-30
12:01 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24