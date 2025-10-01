26
رياضة
غوارديولا: رودري لا يستطيع خوض 3 مباريات
Lebanon 24
01-10-2025
|
07:45
A-
A+
قال بيب غوارديولا، مدرب
مانشستر سيتي
، إن رودري لاعب وسط الفريق ليس جاهزا لخوض ثلاث مباريات أسبوعيا مع استمراره في العمل
على استعادة
كامل لياقته البدنية وذلك قبل مواجهة موناكو في
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
.
وعاد رودري الفائز السابق بالكرة الذهبية للمنافسات في أيار الماضي بعد ثمانية أشهر من الغياب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لكنه تعرض لإصابة في أعلى الفخذ خلال
كأس العالم
للأندية في
تموز
.
وشارك لاعب الوسط الإسباني أساسيا في أربع مباريات فقط هذا الموسم واستبعد من تشكيلة الفريق في الفوز 5-1 على بيرنلي، يوم السبت الماضي.
وقال غوارديولا للصحفيين: في اليوم الذي سبق مباراة بيرنلي لم يكن يشعر بحالة جيدة. اليوم يشعر بتحسن كبير لذا سنرى. الأمر مختلف عن كأس العالم للأندية - الآن هو ليس مصابا. في الوقت الحالي، في رأيي، إذا سألتني، فهو غير قادر على لعب ثلاث مباريات أسبوعيا في أعلى مستوى. شعوري الآن أنه ليس جاهزا. لأنه يحتاج إلى وقت. هذا النوع من الإصابات للتعافي بشكل كامل يحتاج إلى عام على الأقل. (العربية)
