رياضة

إنتر يعلن إصابة مهاجمه الفرنسي.. ما القصّة؟

Lebanon 24
01-10-2025 | 13:42
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء، إصابة مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام خلال مواجهة الفريق لسلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا.
وأجبر المدرب كريستيان كيفو الفريق على استبدال تورام بعد مرور 60 دقيقة من المباراة، التي انتهت بفوز وصيف البطولة العام الماضي بثلاثة أهداف دون رد يوم الثلاثاء.


وأعلن النادي الإيطالي في بيان رسمي: خضع ماركوس تورام لفحوصات طبية اليوم أظهرت إصابته بإجهاد في عضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى وسيتم تقييم حالته مجددا بعد أسبوع.


ووفقا للبيان، سيغيب ماركوس تورام عن مباراة إنتر ميلان ضد كريمونيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم وسيخرج أيضا من قائمة منتخب فرنسا للتوقف الدولي هذا الشهر.
