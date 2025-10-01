إنتر يعلن إصابة مهاجمه الفرنسي.. ما القصّة؟

Advertisement

، يوم الأربعاء، إصابة مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام خلال مواجهة الفريق لسلافيا براغ التشيكي في .وأجبر المدرب كريستيان كيفو الفريق على استبدال تورام بعد مرور من المباراة، التي انتهت بفوز وصيف البطولة العام الماضي بثلاثة أهداف دون رد يوم الثلاثاء.وأعلن النادي الإيطالي في بيان رسمي: خضع ماركوس تورام لفحوصات طبية اليوم أظهرت إصابته بإجهاد في عضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى وسيتم تقييم حالته مجددا بعد أسبوع.ووفقا للبيان، سيغيب ماركوس تورام عن مباراة إنتر ميلان ضد كريمونيزي في وسيخرج أيضا من قائمة منتخب للتوقف الدولي هذا الشهر.