رسميًا… دولة عربية تعلن استئناف رياضة الطيران الشراعي

أعلن الاتحاد السعودي للطيران الشراعي، يوم الأربعاء، عن موافقة الأمير عبدالعزيز بن الفيصل وزير الرياضة على استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أعلى معايير السلامة والانضباط.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه العودة تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء برياضة الطيران الشراعي محلياً، إذ عمل خلال الفترة الماضية على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعات الخاصة بالسلامة والاحترافية بالتعاون مع الجهات الرسمية والخبراء المتخصصين، بما يضمن توفير بيئة آمنة للممارسين والهواة ودعم نمو هذه الرياضة بشكل منظم ومستدام.





وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية متقدمة ودورات تأهيلية وفعاليات تنافسية للهواة والمحترفين، إضافة إلى استضافة فعاليات دولية تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة، مما يسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين. كما سيتم العمل على استقطاب الشراكات الدولية لدعم تطوير هذه الرياضة محلياً.







وبيّن الاتحاد أن هذا الإنجاز ثمرة للتعاون الوثيق بين وزارة الرياضة وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز معايير السلامة والتشغيل وتوفير الدعم الإداري والتنظيمي اللازم لنجاح هذه المرحلة الجديدة، كما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وزيادة نسبة الممارسين للرياضة وإبراز السعودية كوجهة جاذبة لعشاق المغامرة والرياضات الجوية.





واختتم الاتحاد السعودي للطيران الشراعي بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة العمل على تطوير هذه الرياضة ودعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص تدريب وتأهيل للمدربين والرياضيين، بما يسهم في تقديم تجربة استثنائية وآمنة لعشاق الطيران الشراعي داخل السعودية وخارجها.