25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسميًا… دولة عربية تعلن استئناف رياضة الطيران الشراعي
Lebanon 24
01-10-2025
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد السعودي للطيران الشراعي، يوم الأربعاء، عن موافقة الأمير عبدالعزيز بن
تركي
الفيصل وزير الرياضة على استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في
السعودية
بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أعلى معايير السلامة والانضباط.
Advertisement
وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن هذه العودة تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء برياضة الطيران الشراعي محلياً، إذ عمل خلال الفترة الماضية على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعات الخاصة بالسلامة والاحترافية بالتعاون مع الجهات الرسمية والخبراء المتخصصين، بما يضمن توفير بيئة آمنة للممارسين والهواة ودعم نمو هذه الرياضة بشكل منظم ومستدام.
وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية متقدمة ودورات تأهيلية وفعاليات تنافسية للهواة والمحترفين، إضافة إلى استضافة فعاليات دولية تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة، مما يسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين. كما سيتم العمل على استقطاب الشراكات الدولية لدعم تطوير هذه الرياضة محلياً.
وبيّن الاتحاد أن هذا الإنجاز ثمرة للتعاون الوثيق بين وزارة الرياضة وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز معايير السلامة والتشغيل وتوفير الدعم الإداري والتنظيمي اللازم لنجاح هذه المرحلة الجديدة، كما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وزيادة نسبة الممارسين للرياضة وإبراز السعودية كوجهة جاذبة لعشاق المغامرة والرياضات الجوية.
واختتم الاتحاد السعودي للطيران الشراعي بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة العمل على تطوير هذه الرياضة ودعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص تدريب وتأهيل للمدربين والرياضيين، بما يسهم في تقديم تجربة استثنائية وآمنة لعشاق الطيران الشراعي داخل السعودية وخارجها.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اطلع على إجراءات تنظيم رياضة الطيران الشراعي
Lebanon 24
الرئيس عون اطلع على إجراءات تنظيم رياضة الطيران الشراعي
02/10/2025 01:27:43
02/10/2025 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوادث تتكرر.. ما مصير رياضة الطيران الشراعي في لبنان؟
Lebanon 24
الحوادث تتكرر.. ما مصير رياضة الطيران الشراعي في لبنان؟
02/10/2025 01:27:43
02/10/2025 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تكرار حوادث الطيران الشراعي.. قرار لوزيرة الشباب والرياضة
Lebanon 24
بعد تكرار حوادث الطيران الشراعي.. قرار لوزيرة الشباب والرياضة
02/10/2025 01:27:43
02/10/2025 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سان مارينو تعلن اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
دولة سان مارينو تعلن اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية
02/10/2025 01:27:43
02/10/2025 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية
السعود
الرياض
التزام
العزيز
رياضي
سعودي
العلا
قد يعجبك أيضاً
إنتر يعلن إصابة مهاجمه الفرنسي.. ما القصّة؟
Lebanon 24
إنتر يعلن إصابة مهاجمه الفرنسي.. ما القصّة؟
13:42 | 2025-10-01
01/10/2025 01:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا: رودري لا يستطيع خوض 3 مباريات
Lebanon 24
غوارديولا: رودري لا يستطيع خوض 3 مباريات
07:45 | 2025-10-01
01/10/2025 07:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
Lebanon 24
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
04:30 | 2025-10-01
01/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة عالمية للألبسة الرياضية تُفاجئ منتخب إسرائيل.. هذا ما طلبته
Lebanon 24
شركة عالمية للألبسة الرياضية تُفاجئ منتخب إسرائيل.. هذا ما طلبته
02:33 | 2025-10-01
01/10/2025 02:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة رياضية يعلن إفلاسه بعد تراكم الديون.. فمن هو؟!
Lebanon 24
أسطورة رياضية يعلن إفلاسه بعد تراكم الديون.. فمن هو؟!
00:06 | 2025-10-01
01/10/2025 12:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
Lebanon 24
"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
Lebanon 24
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
06:51 | 2025-10-01
01/10/2025 06:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:42 | 2025-10-01
إنتر يعلن إصابة مهاجمه الفرنسي.. ما القصّة؟
07:45 | 2025-10-01
غوارديولا: رودري لا يستطيع خوض 3 مباريات
04:30 | 2025-10-01
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
02:33 | 2025-10-01
شركة عالمية للألبسة الرياضية تُفاجئ منتخب إسرائيل.. هذا ما طلبته
00:06 | 2025-10-01
أسطورة رياضية يعلن إفلاسه بعد تراكم الديون.. فمن هو؟!
15:52 | 2025-09-30
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24