مفاجأة.. اتهام رئيس برشلونة السابق بالاحتيال المالي

Lebanon 24
01-10-2025 | 23:00
وُجّهت إلى جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم، تهم تتعلق بإساءة استغلال المنصب والإدارة غير النزيهة خلال فترة رئاسته التي استمرت ست سنوات.
ومن المقرر أن يُستدعى بارتوميو، الذي ترأس النادي الكاتالوني بين عامي 2014 و2020، للمثول أمام القضاء على خلفية دفعه عمولات سرّية من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، خصوصًا في صفقة انتقال الجناح البرازيلي مالكوم من نادي بوردو الفرنسي إلى برشلونة عام 2018 مقابل أكثر من 40 مليون يورو.


وحسب وثيقة قضائية اطّلعت عليها "فرانس برس"، فإن النيابة العامة تتّهم الرئيس السابق للنادي الكاتالوني بـ"الإدارة غير النزيهة" وإلحاق الضرر بالنادي من خلال إغفال واجبات العناية والولاء التي يفرضها منصبه.


وأوضحت النيابة العامة أنها تركز بشكل خاص على عدد من العمليات المالية "غير المبرّرة"، والتي تصل قيمتها إلى عدة ملايين يورو.


وفي بيان أُرسل إلى عدد من وسائل الإعلام، أقرّ محامو بارتوميو بأن موكّلهم ربما يكون قد ارتكب "أخطاء"، لكنهم نددوا بالدعاوى الأربع غير المسبوقة التي تستهدفه حاليا، ومن دون دليل على أن رئيس برشلونة السابق حصل على فائدة مالية من أي منها.
