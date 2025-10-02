Advertisement

رياضة

النصر يعتلي صدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه على الزوراء

Lebanon 24
02-10-2025 | 01:05
واصل فريق النصر السعودي انطلاقاته القوية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه، الأربعاء، على مضيفه الزوراء العراقي 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
وسجل البديل عبدالله الخيبري هدف التقدم للنصر في الدقيقة 52 من تسديدة قوية، بينما أضاف البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني بتسديدة في الدقيقة 81 بعد مجهود فردي مميز.
ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، في حين تجمد رصيد الزوراء عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه الطاجيكي، الذي كان قد فاز في وقت سابق اليوم 2-0 على جوا الهندي.

وكان النصر قد استهل مشواره في البطولة بفوز عريض على استقلال دوشنبه بنتيجة 5-0 في الجولة الأولى.
 
