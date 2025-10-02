Advertisement

رياضة

"أشبال الأطلس" يسقطون البرازيل ويتأهلون لدور الـ16

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:34
تأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما، التي تستضيفها تشيلي، بفضل فوزه المثير على نظيره البرازيلي 2 /1 فجر اليوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.
وحسم أشبال أسود الأطلس الفوز على البرازيل في الشوط الثاني حيث تقدم عثمان معما بهدف في الدقيقة 60 ثم أضاف ياسر الزبيري الهدف الثاني في الدقيقة 76 وتكفل إياجو تيودورو بتسجيل الهدف الوحيد للسامبا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما توقف رصيد البرازيل عند نقطة واحدة في الركز الثالث.

وندرت الفرص على المرميين في الشوط الأول قبل أن يتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للبرازيل في الشوط الثاني بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) عقب ادعاء لويجي السقوط داخل منطقة الجزاء.
وافتتح منتخب شباب المغرب التسجيل في الدقيقة 60 بعد تمريرة متقنة لجسيم ياسين قابلها عثمان معما بتسديدة رائعة في الشباك.

وضاعف منتخب المغرب من تقدمه في الدقيقة 76 بعدما اقتنص ياسين الكرة في منتصف الملعب ومرر إلى ياسر الزبيري الذي سدد كرة قوية عرفت طريقها للشباك البرازيلية.

وقلص قائد البرازيل إياجو تيودورو الفارق عبر ركلة جزاء متأخرة.

للمرة الأولى في تاريخها، تفشل البرازيل في الفوز بأي من أول مباراتين لها في كأس العالم تحت 20 سنة.
