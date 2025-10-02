Advertisement

رياضة

"فيفا" يدرس تعديل نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية

Lebanon 24
02-10-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1424351-638950077078034147.png
Doc-P-1424351-638950077078034147.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إجراء تعديل مهم على لوائح التأهل الخاصة بالنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير مع انطلاق البطولة بصيغتها الأولى بمشاركة 32 فريقاً.
Advertisement

المقترح الأبرز يتمثل في رفع الحد الأقصى لعدد الأندية الممثلة من كل دولة من ناديين إلى ثلاثة، بهدف تجنب استبعاد أبطال دوريات كبرى كما حصل مع برشلونة بطل الدوري الإسباني ونابولي بطل الدوري الإيطالي اللذين غابا عن النسخة الأولى رغم تتويجهما محلياً.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا"، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مصداقية البطولة التي قُدمت للعالم باعتبارها تجمع "أفضل أندية العالم".
 
في المقابل، يواصل الدوري الإنكليزي فرض هيمنته، حيث شارك مانشستر سيتي وتشيلسي بصفتهما بطلين سابقين لدوري أبطال أوروبا، فيما حُرم ليفربول بطل البريميرليغ من الظهور بسبب قاعدة الحد الأقصى.

كما طُرحت مقترحات أخرى، أبرزها توسيع البطولة لتشمل 48 فريقاً، وهو مقترح يحظى بدعم رابطة الأندية الأوروبية (ECA) لكنه يواجه معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يرفض أيضاً فكرة إقامة البطولة كل عامين ويتمسك بإقامتها كل أربع سنوات.

ومن المنتظر أن يشكل هذا الملف محور نقاش أساسي في اجتماع مجلس "فيفا" المرتقب، من دون أن تُتخذ قرارات نهائية في الوقت الحالي.
 
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كأس العالم للأندية للسيدات.. اليكم ما أعلنه الفيفا
lebanon 24
02/10/2025 15:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا... "فيفا" يعلن بدء بيع تذاكر كأس العالم 2026 وهذه الأسعار!
lebanon 24
02/10/2025 15:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
lebanon 24
02/10/2025 15:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في حال فشل منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم... هذا المدرب سيعلن استقالته!
lebanon 24
02/10/2025 15:09:02 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الاتحاد الأوروبي

روسيا اليوم

كأس العالم

لكرة القدم

الأوروبي

الإيطالي

برشلونة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:34 | 2025-10-02
03:01 | 2025-10-02
01:05 | 2025-10-02
23:00 | 2025-10-01
16:22 | 2025-10-01
13:42 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24