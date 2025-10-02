28
"فيفا" يدرس تعديل نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية
Lebanon 24
02-10-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبحث الاتحاد الدولي
لكرة القدم
(فيفا) في إجراء تعديل مهم على لوائح التأهل الخاصة بالنسخة الجديدة من
كأس العالم
للأندية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير مع انطلاق البطولة بصيغتها الأولى بمشاركة 32 فريقاً.
المقترح الأبرز يتمثل في رفع الحد
الأقصى
لعدد الأندية الممثلة من كل دولة من ناديين إلى ثلاثة، بهدف تجنب استبعاد أبطال دوريات كبرى كما حصل مع
برشلونة
بطل الدوري الإسباني ونابولي بطل الدوري
الإيطالي
اللذين غابا عن النسخة الأولى رغم تتويجهما محلياً.
وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا"، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مصداقية البطولة التي قُدمت للعالم باعتبارها تجمع "أفضل أندية العالم".
في المقابل، يواصل الدوري الإنكليزي فرض هيمنته، حيث شارك مانشستر سيتي وتشيلسي بصفتهما بطلين سابقين لدوري أبطال
أوروبا
، فيما حُرم ليفربول بطل البريميرليغ من الظهور بسبب قاعدة الحد الأقصى.
كما طُرحت مقترحات أخرى، أبرزها توسيع البطولة لتشمل 48 فريقاً، وهو مقترح يحظى بدعم رابطة الأندية الأوروبية (ECA) لكنه يواجه معارضة شديدة من
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم (يويفا)، الذي يرفض أيضاً فكرة إقامة البطولة كل عامين ويتمسك بإقامتها كل أربع سنوات.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الملف محور نقاش أساسي في اجتماع مجلس "فيفا" المرتقب، من دون أن تُتخذ قرارات نهائية في الوقت الحالي.
(روسيا اليوم)
