"فيفا" يدرس تعديل نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية



Advertisement

المقترح الأبرز يتمثل في رفع الحد لعدد الأندية الممثلة من كل دولة من ناديين إلى ثلاثة، بهدف تجنب استبعاد أبطال دوريات كبرى كما حصل مع بطل الدوري الإسباني ونابولي بطل الدوري اللذين غابا عن النسخة الأولى رغم تتويجهما محلياً.



وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا"، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مصداقية البطولة التي قُدمت للعالم باعتبارها تجمع "أفضل أندية العالم". يبحث الاتحاد الدولي (فيفا) في إجراء تعديل مهم على لوائح التأهل الخاصة بالنسخة الجديدة من للأندية، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير مع انطلاق البطولة بصيغتها الأولى بمشاركة 32 فريقاً.المقترح الأبرز يتمثل في رفع الحد لعدد الأندية الممثلة من كل دولة من ناديين إلى ثلاثة، بهدف تجنب استبعاد أبطال دوريات كبرى كما حصل مع بطل الدوري الإسباني ونابولي بطل الدوري اللذين غابا عن النسخة الأولى رغم تتويجهما محلياً.وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا"، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مصداقية البطولة التي قُدمت للعالم باعتبارها تجمع "أفضل أندية العالم".

في المقابل، يواصل الدوري الإنكليزي فرض هيمنته، حيث شارك مانشستر سيتي وتشيلسي بصفتهما بطلين سابقين لدوري أبطال ، فيما حُرم ليفربول بطل البريميرليغ من الظهور بسبب قاعدة الحد الأقصى.



كما طُرحت مقترحات أخرى، أبرزها توسيع البطولة لتشمل 48 فريقاً، وهو مقترح يحظى بدعم رابطة الأندية الأوروبية (ECA) لكنه يواجه معارضة شديدة من لكرة القدم (يويفا)، الذي يرفض أيضاً فكرة إقامة البطولة كل عامين ويتمسك بإقامتها كل أربع سنوات.



ومن المنتظر أن يشكل هذا الملف محور نقاش أساسي في اجتماع مجلس "فيفا" المرتقب، من دون أن تُتخذ قرارات نهائية في الوقت الحالي.

(روسيا اليوم)