هالاند يطارد رقم ميسي التاريخي في دوري الأبطال

يواصل النرويجي إرلينغ هالاند نجم صناعة التاريخ في ، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في المسابقة.وسجل هالاند هدفه الـ50 خلال 49 مباراة فقط، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم رود فان نيستلروي الذي احتاج إلى 62 مباراة.الآن يقترب المهاجم النرويجي من تحطيم رقم أسطورة ، الذي سجل 60 هدفاً في أول 80 مباراة له بدوري الأبطال. ومع الثنائية التي وقعها هالاند في شباك موناكو مؤخراً، رفع رصيده إلى 52 هدفاً في 50 مباراة، ليصبح كسر رقم مجرد مسألة وقت.رغم هذا الإنجاز، لم يُخف هالاند إحباطه بعد تعادل سيتي 2-2 أمام موناكو، حيث قال: "هذا ليس كافياً، علينا الفوز في المباراة المقبلة، لا خيار آخر لدينا".وبجانب تألقه ، يواصل هالاند بدايته المذهلة هذا الموسم بتسجيله 17 هدفاً في 10 مباريات مع السيتي ومنتخب بلاده، ولم يتوقف عن التسجيل سوى في مواجهة واحدة كانت أمام توتنهام في آب الماضي.