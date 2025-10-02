Advertisement

رياضة

هالاند يطارد رقم ميسي التاريخي في دوري الأبطال

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:30
يواصل النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي صناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في المسابقة.
وسجل هالاند هدفه الـ50 خلال 49 مباراة فقط، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم رود فان نيستلروي الذي احتاج إلى 62 مباراة.

الآن يقترب المهاجم النرويجي من تحطيم رقم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، الذي سجل 60 هدفاً في أول 80 مباراة له بدوري الأبطال. ومع الثنائية التي وقعها هالاند في شباك موناكو مؤخراً، رفع رصيده إلى 52 هدفاً في 50 مباراة، ليصبح كسر رقم ميسي مجرد مسألة وقت.

رغم هذا الإنجاز، لم يُخف هالاند إحباطه بعد تعادل مانشستر سيتي 2-2 أمام موناكو، حيث قال: "هذا ليس كافياً، علينا الفوز في المباراة المقبلة، لا خيار آخر لدينا".

وبجانب تألقه الأوروبي، يواصل هالاند بدايته المذهلة هذا الموسم بتسجيله 17 هدفاً في 10 مباريات مع السيتي ومنتخب بلاده، ولم يتوقف عن التسجيل سوى في مواجهة واحدة كانت أمام توتنهام في آب الماضي.
