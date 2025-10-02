Advertisement

رياضة

لأوّل مرّة... إستدعاء نجل زيدان للعب مع المنتخب الجزائريّ

Lebanon 24
02-10-2025 | 13:31
كشف المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة منتخب الجزائر، لمواجهة الصومال وأوغندا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وشهدت قائمة الجزائر تواجد حارس المرمى لوكا زيدان، نجل أسطورة منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد زين الدين زيدان، لأول مرة مع المنتخب العربيّ، بعدما أنهى إجراءات تغيير جنسيته الرياضية. (روسيا اليوم)
 
 
 
