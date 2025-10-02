لأوّل مرّة... إستدعاء نجل زيدان للعب مع المنتخب الجزائريّ

كشف المدرب السويسري بيتكوفيتش عن قائمة منتخب الجزائر، لمواجهة الصومال وأوغندا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة الجزائر تواجد حارس المرمى لوكا زيدان، نجل أسطورة منتخب ونادي ، لأول مرة مع المنتخب العربيّ، بعدما أنهى إجراءات تغيير جنسيته الرياضية. (روسيا اليوم)