Advertisement

رياضة

بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1424560-638950395922250326.jpg
Doc-P-1424560-638950395922250326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشاد مُهاجم ريال مدريد اللاعب الفرنسيّ كيليان مبابي، بتألق صديقه المغربيّ أشرف حكيمي، بعد فوز "باريس جان جيرمان" على برشلونة 2 - 1، في دوري أبطال أوروبا.
Advertisement
 
وقال مبابي تعليقاً على منشور لحكيمي على "إنستغرام": "يا إلهي، هذا كثير جداً، هاه؟". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
أشرف حكيمي يرد على تهمة الاغتصاب
lebanon 24
03/10/2025 10:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
lebanon 24
03/10/2025 10:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يخطف الصدارة بفوز صعب على ريال سوسييداد
lebanon 24
03/10/2025 10:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاقة متواضعة.. مبابي يهدي الفوز الأول لريال مدريد في لا ليغا
lebanon 24
03/10/2025 10:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي

أشرف حكيمي

ريال مدريد

الامارات

برشلونة

المغربي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2025-10-03
01:36 | 2025-10-03
15:55 | 2025-10-02
13:31 | 2025-10-02
12:17 | 2025-10-02
10:30 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24