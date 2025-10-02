بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي

28
رياضة
02-10-2025
|
23:00
أشاد مُهاجم
ريال مدريد
اللاعب الفرنسيّ
كيليان مبابي
، بتألق صديقه المغربيّ
أشرف حكيمي
، بعد فوز "
باريس
جان جيرمان" على
برشلونة
2 - 1، في
دوري أبطال أوروبا
.
وقال مبابي تعليقاً على منشور لحكيمي على "إنستغرام": "يا إلهي، هذا كثير جداً، هاه؟". (الامارات 24)
