لاعب ليفربول السابق: صلاح بدأ يتقدّم في العمر

اعتبر لاعب السابق ديتمار هامان، أنّ اللاعب المصريّ بدأ يظهر علامات التدهور في مستواه بسبب تقدمه في العمر، وطالب التركيز على ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتز.وأضاف هامان: "وجد صلاح صعوبة في التسجيل من اللعب المفتوح في النصف الثاني من الموسم الماضي، بمجرد تجاوز 30 عاماً، يصعب أن تحصل على لاعبين يسجلون بشكل مستمر في مسابقة مثل الممتاز". (العربية)