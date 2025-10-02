Advertisement

لاعب ليفربول السابق: صلاح بدأ يتقدّم في العمر

Lebanon 24
02-10-2025 | 15:55
Doc-P-1424578-638950425386497077.jpg
Doc-P-1424578-638950425386497077.jpg photos 0
اعتبر لاعب ليفربول السابق ديتمار هامان، أنّ اللاعب المصريّ محمد صلاح بدأ يظهر علامات التدهور في مستواه بسبب تقدمه في العمر، وطالب إدارة النادي التركيز على ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتز.
وأضاف هامان: "وجد صلاح صعوبة في التسجيل من اللعب المفتوح في النصف الثاني من الموسم الماضي، بمجرد تجاوز 30 عاماً، يصعب أن تحصل على لاعبين يسجلون بشكل مستمر في مسابقة مثل الدوري الإنكليزي الممتاز". (العربية)
