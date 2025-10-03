30
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
03-10-2025
|
04:30
A-
A+
A+
A-
يستعدّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإجراء تغييرات واسعة في نظام كأس العالم للأندية بعد النسخة الأولى التي أُقيمت في
الولايات المتحدة
بين 14 حزيران و13
تموز
2025، والتي شهدت مشاركة 32 فريقًا من كل القارات، انتهت بتتويج "تشيلسي" الإنكليزي باللقب بعد التغلّب على "
باريس
سان جيرمان" 3-0 في النهائي.
ورغم النجاح التنظيمي والإثارة الكبيرة، أثار غياب أندية كبرى مثل "ليفربول" و"برشلونة" و"نابولي" جدلاً واسعًا، وهو ما دفع "فيفا" لدراسة تعديلات جديدة تهدف لتعزيز صدقية البطولة وزيادة جاذبيتها للجماهير والفرق الكبرى.
ويخطط الاتحاد الدولي للسماح بمشاركة ثلاثة أندية من نفس الدولة في نسخة 2029، بدلًا من القيد الحالي الذي يقتصر على ناديين فقط. كما تُدرس إمكانية توسيع البطولة لتضم 48 فريقًا وتنظيمها كل عامين، ما سيتيح مشاركة أوسع للفرق الأوروبية الكبرى ويزيد من قوّة المنافسة على المستوى العالمي.
ويأتي هذا القرار بعد الانتقادات التي طالت نظام التأهيل الجديد للنسخة الماضية، الذي وزّع المقاعد الـ32 على الاتحادات القارية الستة بناءً على نتائج الأندية في البطولات القارية بين 2021 و2024، مع قواعد صارمة تمنع مشاركة أكثر من فريقين من نفس الدولة إلا إذا كان أحدهما بطلاً لدوري أبطال
أوروبا
.
على ضوء ذلك، بدأ "فيفا" بدراسة تعديلات واسعة للنسخ المقبلة، بهدف تعزيز صدقية البطولة وزيادة جاذبيتها للجماهير والفرق الكبيرة. وأكدّ نائب
رئيس الاتحاد
فيكتور مونتالياني، أنّ النقاشات مع الاتحادات القارية لا تزال مستمرّة لمراجعة شكل البطولة وعدد الفرق المشاركة، مشيرًا إلى أن الهدف هو وضع نظام أكثر عدالة وشفافية يسمح لأبرز الأندية حول العالم بالتواجد، ويعزّز شعبية كأس العالم للأندية على الصعيدين الرياضي والتجاري. وقال مونتالياني: "نحن نعمل مع الاتحادات القاريّة لضمان أن يتمكن عشّاق كرة القدم حول العالم من متابعة أنديتهم المفضلة على أعلى مستوى، وليس الهدف مجرّد زيادة عدد المباريات بل تعزيز التنافسية والصدقية".
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، أثبتت نسخة 2025 قدرتها على تقديم بطولة مثيرة، مع تسجيل 48 مباراة في مرحلة المجموعات و15 مباراة من دور الـ16 حتى النهائي، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة كأس العالم للأندية كحدث عالمي يجذب اهتمام الجماهير حول العالم. ومع التعديلات المستقبلية التي يسعى "فيفا" لتطبيقها، يبدو أن البطولة في طريقها لتصبح منصّة أكبر وأكثر شمولية للأندية الكبرى، مع الحفاظ على الإثارة والتنافسية التي ميّزت نسختها الأولى.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
