رياضة

عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت

Lebanon 24
03-10-2025 | 07:30
تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن تراجع مستوى محمد صلاح نجم الفريق وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وكان صلاح قد شارك في هزيمتين متتاليتين لفريق ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وغالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة مبررا أداء "مو" : "صلاح جزء من فريق يواجه منافسين مختلفين عن النصف الأول من الموسم الماضي".

وأوضح: "إذا قارنا الفوز على مانشستر يونايتد في ملعبه عندما حاولوا اللعب من الخلف وبين الفوز على يونايتد في أرضنا عندما اكتفى حارس المرمى أندريه أونانا بالتمريرات الطويلة فهذا ما تغير".
 
وأقر سلوت "لا نسجل الكثير من الأهداف من اللعب المفتوح كما فعلنا في النصف الأول من الموسم الماضي، وهو أمر نعمل عليه بجدية كلما لعبنا أكثر بالتشكيلة الجديدة كان ذلك أفضل ولكن ما زلنا نعاني بالفعل قليلا لتسجيل أهداف كافية من اللعب المفتوح". (روسيا اليوم) 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24