عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت

تحدث الهولندي آرني لفريق ليفربول عن تراجع مستوى نجم الفريق وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان صلاح قد شارك في هزيمتين متتاليتين لفريق ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وغالطة سراي في .



وقال سلوت في اليوم الجمعة مبررا أداء "مو" : "صلاح جزء من فريق يواجه منافسين مختلفين عن النصف الأول من الموسم الماضي".



وأوضح: "إذا قارنا الفوز على في ملعبه عندما حاولوا اللعب من الخلف وبين الفوز على يونايتد في أرضنا عندما اكتفى حارس المرمى أندريه أونانا بالتمريرات الطويلة فهذا ما تغير".

وأقر سلوت "لا نسجل الكثير من الأهداف من اللعب المفتوح كما فعلنا في النصف الأول من الموسم الماضي، وهو أمر نعمل عليه بجدية كلما لعبنا أكثر بالتشكيلة الجديدة كان ذلك أفضل ولكن ما زلنا نعاني بالفعل قليلا لتسجيل أهداف كافية من اللعب المفتوح". (روسيا اليوم)