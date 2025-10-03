29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
Lebanon 24
03-10-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث الهولندي آرني
سلوت
المدير الفني
لفريق ليفربول عن تراجع مستوى
محمد صلاح
نجم الفريق وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز.
Advertisement
وكان صلاح قد شارك في هزيمتين متتاليتين لفريق ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وغالطة سراي في
دوري أبطال أوروبا
.
وقال سلوت في
مؤتمر صحفي
اليوم الجمعة مبررا أداء "مو" : "صلاح جزء من فريق يواجه منافسين مختلفين عن النصف الأول من الموسم الماضي".
وأوضح: "إذا قارنا الفوز على
مانشستر يونايتد
في ملعبه عندما حاولوا اللعب من الخلف وبين الفوز على يونايتد في أرضنا عندما اكتفى حارس المرمى أندريه أونانا بالتمريرات الطويلة فهذا ما تغير".
وأقر سلوت "لا نسجل الكثير من الأهداف من اللعب المفتوح كما فعلنا في النصف الأول من الموسم الماضي، وهو أمر نعمل عليه بجدية كلما لعبنا أكثر بالتشكيلة الجديدة كان ذلك أفضل ولكن ما زلنا نعاني بالفعل قليلا لتسجيل أهداف كافية من اللعب المفتوح". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
Lebanon 24
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
03/10/2025 18:49:05
03/10/2025 18:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعويض غياب صلاح.. هذا ما سيفعله مدرب ليفربول
Lebanon 24
لتعويض غياب صلاح.. هذا ما سيفعله مدرب ليفربول
03/10/2025 18:49:05
03/10/2025 18:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان عملاً مُدبرًا؟ هذا ما كُشف عن سبب انقطاع الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
هل كان عملاً مُدبرًا؟ هذا ما كُشف عن سبب انقطاع الكهرباء في لبنان
03/10/2025 18:49:05
03/10/2025 18:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام
Lebanon 24
عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام
03/10/2025 18:49:05
03/10/2025 18:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد
المدير الفني
روسيا اليوم
مؤتمر صحفي
محمد صلاح
مانشستر
✨ الخلف
تابع
قد يعجبك أيضاً
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
Lebanon 24
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
09:17 | 2025-10-03
03/10/2025 09:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
Lebanon 24
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
04:30 | 2025-10-03
03/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
02:00 | 2025-10-03
03/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق مشاركة إسرائيل.. هذا موقف "الفيفا"
Lebanon 24
بشأن تعليق مشاركة إسرائيل.. هذا موقف "الفيفا"
01:36 | 2025-10-03
03/10/2025 01:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
23:00 | 2025-10-02
02/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
14:07 | 2025-10-02
02/10/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
09:17 | 2025-10-03
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
04:30 | 2025-10-03
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
02:00 | 2025-10-03
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
01:36 | 2025-10-03
بشأن تعليق مشاركة إسرائيل.. هذا موقف "الفيفا"
23:00 | 2025-10-02
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
15:55 | 2025-10-02
لاعب ليفربول السابق: صلاح بدأ يتقدّم في العمر
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 18:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 18:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 18:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24