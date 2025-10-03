29
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
Lebanon 24
03-10-2025
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقت جماهير
نادي ليفربول
خبرا محبطا عشية المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي غدا السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة من
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
.
Advertisement
وأكد مدرب
ليفربول
،
أرني
سلوت
، أن الحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر سيغيب عن "الريدز" إلى ما بعد التوقف الدولي في أكتوبر الحالي بسبب الإصابة.
وقال المدرب
الهولندي
: "أليسون لن يتواجد في قائمة الفريق في مباراة
الغد
، ولن يسافر إلى
البرازيل
للانضمام إلى منتخب بلاده".
وأضاف: "الأمر يعتمد على سرعة تعافيه، لكنني سأكون مندهشا إذا كان حاضرا في المباراة الأولى بعد فترة التوقف الدولي". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
03/10/2025 18:52:09
03/10/2025 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك الأردن: نحتاج قرارات حاسمة ورادعة لمواجهة التهديد الإسرائيلي
Lebanon 24
ملك الأردن: نحتاج قرارات حاسمة ورادعة لمواجهة التهديد الإسرائيلي
03/10/2025 18:52:09
03/10/2025 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية المواجهة في كأس السوبر السعودي.. هذا ما قاله بنزيمة
Lebanon 24
عشية المواجهة في كأس السوبر السعودي.. هذا ما قاله بنزيمة
03/10/2025 18:52:09
03/10/2025 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: حزب الله لم يخسر في المواجهة وما حدث هو نكسة وليس هزيمة (المنار)
Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: حزب الله لم يخسر في المواجهة وما حدث هو نكسة وليس هزيمة (المنار)
03/10/2025 18:52:09
03/10/2025 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
نادي ليفربول
روسيا اليوم
لكرة القدم
كرة القدم
الهولندي
البرازيل
قد يعجبك أيضاً
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
Lebanon 24
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
07:30 | 2025-10-03
03/10/2025 07:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
Lebanon 24
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
04:30 | 2025-10-03
03/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
02:00 | 2025-10-03
03/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق مشاركة إسرائيل.. هذا موقف "الفيفا"
Lebanon 24
بشأن تعليق مشاركة إسرائيل.. هذا موقف "الفيفا"
01:36 | 2025-10-03
03/10/2025 01:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
Lebanon 24
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
23:00 | 2025-10-02
02/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
Lebanon 24
أهداف جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان.. على ماذا يُركّز "حزب الله" حاليّاً؟
13:00 | 2025-10-02
02/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
14:07 | 2025-10-02
02/10/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:30 | 2025-10-03
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
04:30 | 2025-10-03
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
02:00 | 2025-10-03
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
01:36 | 2025-10-03
بشأن تعليق مشاركة إسرائيل.. هذا موقف "الفيفا"
23:00 | 2025-10-02
بعد الفوز على برشلونة... مبابي يُشيد بأشرف حكيمي
15:55 | 2025-10-02
لاعب ليفربول السابق: صلاح بدأ يتقدّم في العمر
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24