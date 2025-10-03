عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة

تلقت جماهير خبرا محبطا عشية المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي غدا السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة من الممتاز .

وأكد مدرب ، ، أن الحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر سيغيب عن "الريدز" إلى ما بعد التوقف الدولي في أكتوبر الحالي بسبب الإصابة.



وقال المدرب : "أليسون لن يتواجد في قائمة الفريق في مباراة ، ولن يسافر إلى للانضمام إلى منتخب بلاده".



وأضاف: "الأمر يعتمد على سرعة تعافيه، لكنني سأكون مندهشا إذا كان حاضرا في المباراة الأولى بعد فترة التوقف الدولي". (روسيا اليوم)