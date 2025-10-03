Advertisement

رياضة

عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة

Lebanon 24
03-10-2025 | 09:17
تلقت جماهير نادي ليفربول خبرا محبطا عشية المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي غدا السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأكد مدرب ليفربول، أرني سلوت، أن الحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر سيغيب عن "الريدز" إلى ما بعد التوقف الدولي في أكتوبر الحالي بسبب الإصابة.

وقال المدرب الهولندي: "أليسون لن يتواجد في قائمة الفريق في مباراة الغد، ولن يسافر إلى البرازيل للانضمام إلى منتخب بلاده".

وأضاف: "الأمر يعتمد على سرعة تعافيه، لكنني سأكون مندهشا إذا كان حاضرا في المباراة الأولى بعد فترة التوقف الدولي". (روسيا اليوم) 
 
 
