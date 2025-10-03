Advertisement

رياضة

الشباب السعودي: استدعاء حمد الله لمعسكر المنتخب المغربي الرديف

Lebanon 24
03-10-2025 | 15:00
أعلن نادي الشباب السعودي، عن استدعاء مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله للالتحاق بصفوف المنتخب المغربي الرديف خلال فترة التوقف الدولي لشهر تشرين الأول الجاري.
وكشف النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن أسماء لاعبيه الذين تلقوا دعوات من منتخباتهم الوطنية، وكان حمد الله من بينهم.
ومن المقرر أن ينضم المهاجم المخضرم إلى المعسكر الإعدادي الذي سيقوده مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي، في إطار التحضيرات لخوض بطولة كأس العرب 2025. (روسيا اليوم)
