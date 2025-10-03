28
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الشباب السعودي: استدعاء حمد الله لمعسكر المنتخب المغربي الرديف
Lebanon 24
03-10-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
الشباب السعودي
، عن استدعاء مهاجمه
المغربي
عبد الرزاق حمد الله
للالتحاق بصفوف المنتخب المغربي الرديف خلال فترة التوقف الدولي لشهر تشرين الأول الجاري.
Advertisement
وكشف
النادي السعودي
عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن أسماء لاعبيه الذين تلقوا دعوات من منتخباتهم الوطنية، وكان حمد الله من بينهم.
ومن المقرر أن ينضم المهاجم المخضرم إلى المعسكر الإعدادي الذي سيقوده مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي، في إطار التحضيرات لخوض بطولة كأس العرب 2025. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي
Lebanon 24
جيرونا يضم نجم المنتخب المغربي
04/10/2025 02:47:58
04/10/2025 02:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
Lebanon 24
بالصور: لماذا كرم صلاح بممر شرفي فور وصوله لمعسكر منتخب مصر؟
04/10/2025 02:47:58
04/10/2025 02:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
Lebanon 24
ما سبب تأخر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر؟
04/10/2025 02:47:58
04/10/2025 02:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... إستدعاء نجل زيدان للعب مع المنتخب الجزائريّ
Lebanon 24
لأوّل مرّة... إستدعاء نجل زيدان للعب مع المنتخب الجزائريّ
04/10/2025 02:47:58
04/10/2025 02:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الرزاق حمد الله
النادي السعودي
الشباب السعودي
روسيا اليوم
نادي الشباب
عبد الرزاق
أعلن نادي
المغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوز النجمة والانصار على الساحل والراسينغ
Lebanon 24
فوز النجمة والانصار على الساحل والراسينغ
12:00 | 2025-10-03
03/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
Lebanon 24
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
09:17 | 2025-10-03
03/10/2025 09:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
Lebanon 24
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
07:30 | 2025-10-03
03/10/2025 07:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
Lebanon 24
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
04:30 | 2025-10-03
03/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
02:00 | 2025-10-03
03/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
10:14 | 2025-10-03
03/10/2025 10:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:00 | 2025-10-03
فوز النجمة والانصار على الساحل والراسينغ
09:17 | 2025-10-03
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
07:30 | 2025-10-03
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
04:30 | 2025-10-03
بعد نسخة 2025.. "فيفا" يخطط لتوسعة كأس العالم للأندية
02:00 | 2025-10-03
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
01:36 | 2025-10-03
بشأن تعليق مشاركة إسرائيل.. هذا موقف "الفيفا"
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 02:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 02:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 02:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24