رياضة

فوز النجمة والانصار على الساحل والراسينغ

Lebanon 24
03-10-2025 | 12:00
حقق النجمة فوزه الثالث تواليا على شباب الساحل 3 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم.
وسجل للنجمة علي قصاص (2) ومسعود جمعة في الدقائق 45 + 1 و 90 + 8 و 72. وللساحل سام سونن في الدقيقة 48.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، حقق الانصار حامل اللقب الموسم الماضي فوزا ثانيا على الراسينغ بيروت الذي لقي خسارته الثالثة 2 - 0.

وسجل للانصار الجزائري هشام خلف الله وابو بكر جبرين في الدقيقتين 73 و 75.

وصد حارس الراسينغ عمر ادلبي ضربة جزاء "بنالتي" سددها علي طنيش "سيسي" في الشوط الاول. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

لكرة القدم

علي قصاص

الانصار

طرابلس

الرياض

بيروت

لبنان

فيديو
