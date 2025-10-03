28
رياضة
فوز النجمة والانصار على الساحل والراسينغ
Lebanon 24
03-10-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق النجمة فوزه الثالث تواليا على شباب الساحل 3 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني ال66
لكرة القدم
.
وسجل للنجمة
علي قصاص
(2) ومسعود جمعة في الدقائق 45 + 1 و 90 + 8 و 72. وللساحل سام سونن في الدقيقة 48.
وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في
طرابلس
، حقق
الانصار
حامل اللقب الموسم الماضي فوزا ثانيا على الراسينغ
بيروت
الذي لقي خسارته الثالثة 2 - 0.
وسجل للانصار الجزائري هشام خلف الله وابو بكر جبرين في الدقيقتين 73 و 75.
وصد حارس الراسينغ عمر ادلبي ضربة جزاء "بنالتي" سددها علي طنيش "سيسي" في الشوط الاول. (الوكالة الوطنية)
الأكثر قراءة
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
10:14 | 2025-10-03
03/10/2025 10:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
