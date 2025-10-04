28
رياضة
بعد استدعائه لمنتخب إسبانيا.. لامين يامال يتعرّض للإصابة وهذه مدة غيابه عن الملاعب
Lebanon 24
04-10-2025
|
01:00
A-
A+
بعد ساعات من استدعائه لقائمة المنتخب الإسباني، أكد نادي
برشلونة الإسباني
أمس الجمعة إصابة لاعبه لامين يامال مرجحا غيابه عن الملاعب لنحو 3 أسابيع.
وقال
برشلونة
في بيان على منصة "إكس": "لامين يامال يعاني مجددا آلام الحوض التي عاودته بعد مباراة
باريس
سان جرمان" الفرنسي في
دوري أبطال أوروبا
يوم الأربعاء الماضي.
وتابع: "سيغيب عن مواجهة إشبيلية، بينما تقدر مدة تعافيه بأسبوع إلى 3 أسابيع".
وجاء بيان النادي الكتالوني بعد ساعات من استدعاء منتخب
إسبانيا
يامال لخوض مباراتين ضد جورجيا وبلغاريا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وعاد يامال إلى قائمة منتخب إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة، التي كانت سببا في خلاف علني بين الألماني هانزي
فليك
المدير الفني
برشلونة، ولويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا.
وكان فليك قد هاجم قرار المنتخب الإسباني بإشراك يامال في مباراتين بتصفيات
كأس العالم
فاز بهما الفريق بسهولة في أيلول الماضي، قائلا إنه "لم يتم الاعتناء بلاعبه الذي شارك وهو مصاب".
وغاب يامال (18 عاما)، عن 4 مباريات لبرشلونة بسبب آلام في منطقة الحوض.
