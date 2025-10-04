بعد استدعائه لمنتخب إسبانيا.. لامين يامال يتعرّض للإصابة وهذه مدة غيابه عن الملاعب

Advertisement

بعد ساعات من استدعائه لقائمة المنتخب الإسباني، أكد نادي أمس الجمعة إصابة لاعبه لامين يامال مرجحا غيابه عن الملاعب لنحو 3 أسابيع.وقال في بيان على منصة "إكس": "لامين يامال يعاني مجددا آلام الحوض التي عاودته بعد مباراة سان جرمان" الفرنسي في يوم الأربعاء الماضي.وتابع: "سيغيب عن مواجهة إشبيلية، بينما تقدر مدة تعافيه بأسبوع إلى 3 أسابيع".وجاء بيان النادي الكتالوني بعد ساعات من استدعاء منتخب يامال لخوض مباراتين ضد جورجيا وبلغاريا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.وعاد يامال إلى قائمة منتخب إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة، التي كانت سببا في خلاف علني بين الألماني هانزي برشلونة، ولويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا.وكان فليك قد هاجم قرار المنتخب الإسباني بإشراك يامال في مباراتين بتصفيات فاز بهما الفريق بسهولة في أيلول الماضي، قائلا إنه "لم يتم الاعتناء بلاعبه الذي شارك وهو مصاب".وغاب يامال (18 عاما)، عن 4 مباريات لبرشلونة بسبب آلام في منطقة الحوض.