رياضة
هل تدخل بنزيما لتعيين مدرب ريال مدريد السابق في نادي الاتحاد؟
Lebanon 24
04-10-2025
|
03:00
A-
A+
بعد الأنباء المتداولة حول محاولته الضغط على إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لتعيين مدربه السابق في
ريال مدريد
الأرجنتيني سانتياغو سولاري، قام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بنفي هذا الأمر.
وبعد إقالة الفرنسي لوران بلان من تدريب الاتحاد بسبب سوء النتائج، تردد في الأوساط الرياضية أن بنزيما دعم فكرة تعيين سولاري، الذي دربه في
ريال
مدريد
موسم 2018–2019، لكن إدارة الاتحاد رفضت الطلب.
إلا أن النجم الفرنسي رد شخصيا على هذه الشائعة عبر تعليق على منشور للصحفي عمر قحطان على "إنستغرام"، كتب فيه: "ربما في أحلامك"، مؤكدا عدم صحة التقارير.
يذكر أن سولاري تولى تدريب ريال مدريد في تشرين الثاني 2018، وعمل مع بنزيما لفترة وجيزة قبل أن يقال بعد 5 أشهر فقط، إثر سلسلة نتائج مخيبة.
إلى ذلك، تشير تقارير إعلامية سعودية إلى أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتولي تدريب الفريق.
