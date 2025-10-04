Advertisement

رياضة

رقم خيالي.. فريق توتنهام الإنكليزي يقترح عرضا "جنونيا" لضم لاعبين من ريال مدريد

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1425030-638951468120972882.jpg
Doc-P-1425030-638951468120972882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف موقع "ديفونسا سونترال" أن فريق توتنهام الإنكليزي يضع النجمين الأوروغواياني فيدي فالفيردي والبرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن أهدافه الصيف المقبل وانه مستعد لتقديم عرض جنوني لضمهما.

وتعرض النجمان لانتقادات كبيرة هذا الموسم وتوجهت لهما أصابع الاتهام خلال الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد 5-2 في ديربي العاصمة الإسبانية والتي أفقدت الفريق صدارة الدوري الإسباني لفائدة الغريم التقليدي برشلونة.
Advertisement

 
وبحسب تقارير إعلامية إنكليزية توتنهام مستعد لتقديم عرض يبلغ 200 مليون يورو مقابل البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ينتهي عقده صيف 2027 وسيكون على بعد موسم من نهاية عقده، بينما سيقدم عرضا بقيمة 100 مليون يورو لضم فيدي فالفيردي الذي ينتهي عقده صيف 2029.

ووفق الموقع الإسباني فإن ريال مدريد ليس مستعدا لبيع أي لاعب لكن المستقبل وتطورات الموسم قد تغير الكثير من المعطيات.

كما أن الثنائي فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور تحت الأنظار حاليا لمشاكلهما مع المدرب تشابي ألونسو وتراجع المستوى، خصوصا البرازيلي الذي يشتكي من عدم إشراكه أساسيا دائما وتغييره بشكل دائم، ولا يفهم لماذا لا يعتبره المدرب لاعبا أساسيا لا يمس.




مواضيع ذات صلة
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
lebanon 24
04/10/2025 13:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا هو أول لاعب مسلم في الفريق الانكليزي
lebanon 24
04/10/2025 13:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليفربول يتفوّق"... صفقات خيالية تهزّ الدوري الإنكليزي
lebanon 24
04/10/2025 13:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
lebanon 24
04/10/2025 13:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

ريال مدريد

الإسبانية

المستقبل

البرازيل

برشلونة

إنكليزي

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2025-10-04
03:00 | 2025-10-04
01:00 | 2025-10-04
23:00 | 2025-10-03
15:00 | 2025-10-03
12:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24