رقم خيالي.. فريق توتنهام الإنكليزي يقترح عرضا "جنونيا" لضم لاعبين من ريال مدريد

Advertisement

كشف موقع "ديفونسا سونترال" أن فريق توتنهام الإنكليزي يضع النجمين الأوروغواياني فيدي فالفيردي والبرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن أهدافه الصيف المقبل وانه مستعد لتقديم عرض جنوني لضمهما.وتعرض النجمان لانتقادات كبيرة هذا الموسم وتوجهت لهما أصابع الاتهام خلال الهزيمة أمام أتلتيكو 5-2 في ديربي العاصمة والتي أفقدت الفريق صدارة لفائدة الغريم التقليدي .وبحسب تقارير إعلامية إنكليزية توتنهام مستعد لتقديم عرض يبلغ 200 مليون مقابل البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ينتهي عقده صيف 2027 وسيكون على بعد موسم من نهاية عقده، بينما سيقدم عرضا بقيمة 100 مليون يورو لضم فيدي فالفيردي الذي ينتهي عقده صيف 2029.ووفق الموقع الإسباني فإن ليس مستعدا لبيع أي لاعب لكن وتطورات الموسم قد تغير الكثير من المعطيات.كما أن فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور تحت الأنظار حاليا لمشاكلهما مع المدرب ألونسو وتراجع المستوى، خصوصا البرازيلي الذي يشتكي من عدم إشراكه أساسيا دائما وتغييره بشكل دائم، ولا يفهم لماذا لا يعتبره المدرب لاعبا أساسيا لا يمس.