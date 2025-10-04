28
رياضة
رقم خيالي.. فريق توتنهام الإنكليزي يقترح عرضا "جنونيا" لضم لاعبين من ريال مدريد
Lebanon 24
04-10-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "ديفونسا سونترال" أن فريق توتنهام الإنكليزي يضع النجمين الأوروغواياني فيدي فالفيردي والبرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن أهدافه الصيف المقبل وانه مستعد لتقديم عرض جنوني لضمهما.
وتعرض النجمان لانتقادات كبيرة هذا الموسم وتوجهت لهما أصابع الاتهام خلال الهزيمة أمام أتلتيكو
مدريد
5-2 في ديربي العاصمة
الإسبانية
والتي أفقدت الفريق صدارة
الدوري الإسباني
لفائدة الغريم التقليدي
برشلونة
.
وبحسب تقارير إعلامية إنكليزية توتنهام مستعد لتقديم عرض يبلغ 200 مليون
يورو
مقابل البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ينتهي عقده صيف 2027 وسيكون على بعد موسم من نهاية عقده، بينما سيقدم عرضا بقيمة 100 مليون يورو لضم فيدي فالفيردي الذي ينتهي عقده صيف 2029.
ووفق الموقع الإسباني فإن
ريال مدريد
ليس مستعدا لبيع أي لاعب لكن
المستقبل
وتطورات الموسم قد تغير الكثير من المعطيات.
كما أن
الثنائي
فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور تحت الأنظار حاليا لمشاكلهما مع المدرب
تشابي
ألونسو وتراجع المستوى، خصوصا البرازيلي الذي يشتكي من عدم إشراكه أساسيا دائما وتغييره بشكل دائم، ولا يفهم لماذا لا يعتبره المدرب لاعبا أساسيا لا يمس.
الدوري الإسباني
ريال مدريد
الإسبانية
المستقبل
البرازيل
برشلونة
إنكليزي
الثنائي
