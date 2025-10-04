هذه نتائج بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى

Advertisement

لليوم الثاني على التوالي، تتابعت منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) في العاب القوى، التي تقام في مدينة كميل شمعون الرياضية في وفي نادي الجمهور الرياضي، برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا ،وبمشاركة تسع دول هي: قطر، الكويت، العربية المتحدة ، اليمن، ، الأردن، فلسطين، ولبنان، والمؤهلة الى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون – الأميركية السنة المقبلة.وحضر منافسات اليوم الثاني رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد واعضاء الاتحاد ،رئيس اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي واعضاء الاتحاد، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة رولان سعادة، رؤساء واعضاء الوفود، أمين عام اتحاد العاب القوى ومدير البطولة الدكتور وسيم الحولي، اتحاد العاب القوى ومدير المسابقات نعمة الله بجاني، اعضاء الاتحاد اللبناني،عائلة العاب القوى ،عشاق ألعاب القوى ورجال صحافة واعلام.وفي ما يلي النتائج النهائية لليوم الثاني:*ذكور-سباق 110 امتار حواحز:1-مشاري المطيري(الكويت):14.12 ثانية2- جاسم القناعي(الكويت):14.143-ادريس ابو بكر(قطر):14.17-سباق 800 متر:1-حاتم الغازي(قطر):1.51.16 دقيقة2-سعد الرشيدي(الكويت):1.55.873-عبداللطيف محمد(الكويت):2.02.77-سباق 5000 متر:1-عبدالله الحصوالي(اليمن):14.54.49 دقيقة2-ابراهيم عبد الله يحيي(العراق):14.56.873-زين العابدين طعمة(العراق):15.42.89-الوثب العالي:1-محمد الدعيج(الكويت):2.07 متران2-الياس صالح(الاردن):1.993-علي نيفار(العراق):1.99-رمي الرمح:1-عبدالله قادر(العراق):57.76 مترا2-أثير الباخي(سوريا):50.673-سيرغي طانيوس(لبنان):42.63*اناث:-سباق 100 م حواجز1-مريم كريم(الامارات العربية المتحدة):14.04 ثانية2-رايان حسن(سوريا):14.663-نانسي حسن(الاردن):17.33-سباق 800 متر/1-نايا عباس(سوريا):2.28.72 دقيقتان2-مراح ابو كوش(الاردن):2.31.423-سهم الويرزين(الاردن):2.31.99-سباق 5000 متر:1-سارة ديب(سوريا):23.42.52 دقيقة2-نينار حسين(لبنان):23.43.403-كليا ارابغيان(لبنان):24.53.42-رمي الرمح:1-زولار بيزجيان(لبنان):34.86 مترا2-اليازيا طارق(الامارات العربية المتحدة):32.053-لين نادر(لبنان):29.99-سباق 5000 متر مشيا/1-جوليا عمون(سوريا):27.12.06 دقيقة2-فرح المحمد(سوريا):29.25.113-رانيا حميد(العراق):33.01.98-الوثب :1-نسرين معوض(لبنان):5 امتار2-اية زايد(العراق):4.913-سجى ابراهيم(العراق):4.76مسابقة السباعية(اناث )1-ليا حنا(لبنان)2-رنيم الزرجاوي(العراق)3-زولار بيزيجيان(لبنان)-سباق بدل(4x400 مختلط):1-الامارات العربية المتحدة2-قطر3-لبنان