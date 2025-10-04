25
رياضة
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
Lebanon 24
04-10-2025
|
07:39
A-
A+
يعيش النجم
المصري محمد صلاح
بداية صعبة مع فريقه
ليفربول
الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية بسبب تراجع مستواه وانخفاض مساهماته التهديفية بشكل ملحوظ.
وكان صلاح قد وقع عقدا مع ليفربول في شهر نيسان الماضي حيث سيستمر بمقتضاه مع بطل
الدوري الإنكليزي
لمدة عامين أي حتى 2027.
ولكن منذ ذلك الحين شهد ليفربول تراجعا في مستوى صلاح كما أنه لم يسجل إلا هدفين في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي بينهما ضربة جزاء.
وذكرت شبكة "rousingthekop"
الإنجليزية
أنه لا يوجد ما قد يشير إلى كون ليفربول غير راض عن أداء
محمد صلاح
أو تراجع مستواه ولكنها تدرك أن خيار الرحيل في 2026 قد يتحقق.
وأشارت إلى أن إمكانية بيع محمد صلاح الصيف المقبل ستكون مطروحة حتى لو حافظ المصري على مستواه الذي قدمه الموسم الماضي.
وأفادت أنه ستؤخذ رغبات اللاعب نفسه بالإضافة إلى الاهتمام بخدماته في الاعتبار ضمن عدد من العوامل مع
العلم
أن ليفربول لديه بالفعل خطة لخلافة محمد صلاح. (روسيا اليوم)
