ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح

يعيش النجم بداية صعبة مع فريقه الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية بسبب تراجع مستواه وانخفاض مساهماته التهديفية بشكل ملحوظ.

Advertisement

وكان صلاح قد وقع عقدا مع ليفربول في شهر نيسان الماضي حيث سيستمر بمقتضاه مع بطل لمدة عامين أي حتى 2027.



ولكن منذ ذلك الحين شهد ليفربول تراجعا في مستوى صلاح كما أنه لم يسجل إلا هدفين في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي بينهما ضربة جزاء.



وذكرت شبكة "rousingthekop" أنه لا يوجد ما قد يشير إلى كون ليفربول غير راض عن أداء أو تراجع مستواه ولكنها تدرك أن خيار الرحيل في 2026 قد يتحقق.



وأشارت إلى أن إمكانية بيع محمد صلاح الصيف المقبل ستكون مطروحة حتى لو حافظ المصري على مستواه الذي قدمه الموسم الماضي.



وأفادت أنه ستؤخذ رغبات اللاعب نفسه بالإضافة إلى الاهتمام بخدماته في الاعتبار ضمن عدد من العوامل مع أن ليفربول لديه بالفعل خطة لخلافة محمد صلاح. (روسيا اليوم)