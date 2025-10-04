Advertisement

قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"

Lebanon 24
04-10-2025 | 09:28
أُصيب مدرب فريق "بنفيكا" جوزيه مورينيو وعدد من لاعبي النادي بفيروس قبل المواجهة مع "بورتو".
وكشفت وسائل إعلام، أنّ مورينيو وعدداً من لاعبي بنفيكا والجهاز الفني يُعانون من أعراض مثل الصداع وآلام الجسم، ما يُهدد مشاركتهم في قمة الدوري البرتغالي غداً الأحد أمام "بورتو". (العربية)
 
 
 
Privacy policy
