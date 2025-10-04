قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"

أُصيب مدرب فريق " " وعدد من لاعبي النادي بفيروس قبل المواجهة مع "بورتو".

وكشفت وسائل إعلام، أنّ وعدداً من لاعبي بنفيكا والجهاز الفني يُعانون من أعراض مثل الصداع وآلام الجسم، ما يُهدد مشاركتهم في قمة غداً الأحد أمام "بورتو". (العربية)