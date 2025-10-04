25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"
Lebanon 24
04-10-2025
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب مدرب فريق "
بنفيكا
"
جوزيه مورينيو
وعدد من لاعبي النادي بفيروس قبل المواجهة مع "بورتو".
Advertisement
وكشفت وسائل إعلام، أنّ
مورينيو
وعدداً من لاعبي بنفيكا والجهاز الفني يُعانون من أعراض مثل الصداع وآلام الجسم، ما يُهدد مشاركتهم في قمة
الدوري البرتغالي
غداً الأحد أمام "بورتو". (العربية)
مواضيع ذات صلة
أوبيكينا تحسم مباراة كأس روسيا بطرد لاعب روستوف
Lebanon 24
أوبيكينا تحسم مباراة كأس روسيا بطرد لاعب روستوف
04/10/2025 22:20:46
04/10/2025 22:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 21 عاماً من مغادرته البرتغال... مورينيو يتولّى تدريب "بنفيكا"
Lebanon 24
بعد 21 عاماً من مغادرته البرتغال... مورينيو يتولّى تدريب "بنفيكا"
04/10/2025 22:20:46
04/10/2025 22:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مستشفى الشفاء بغزة: فيروس مجهول يصيب السكان في قطاع غزة
Lebanon 24
مدير مستشفى الشفاء بغزة: فيروس مجهول يصيب السكان في قطاع غزة
04/10/2025 22:20:46
04/10/2025 22:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
04/10/2025 22:20:46
04/10/2025 22:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري البرتغالي
جوزيه مورينيو
دوري البرتغال
البرتغالي
البرتغال
بنفيكا
تابع
قد يعجبك أيضاً
آرسنال يحسم ديربي لندن
Lebanon 24
آرسنال يحسم ديربي لندن
13:14 | 2025-10-04
04/10/2025 01:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"
Lebanon 24
ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"
12:00 | 2025-10-04
04/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
Lebanon 24
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
10:45 | 2025-10-04
04/10/2025 10:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
Lebanon 24
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
07:39 | 2025-10-04
04/10/2025 07:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه نتائج بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى
Lebanon 24
هذه نتائج بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى
06:00 | 2025-10-04
04/10/2025 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
15:24 | 2025-10-03
03/10/2025 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:14 | 2025-10-04
آرسنال يحسم ديربي لندن
12:00 | 2025-10-04
ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"
10:45 | 2025-10-04
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
07:39 | 2025-10-04
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
06:00 | 2025-10-04
هذه نتائج بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى
04:00 | 2025-10-04
رقم خيالي.. فريق توتنهام الإنكليزي يقترح عرضا "جنونيا" لضم لاعبين من ريال مدريد
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 22:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 22:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 22:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24