رياضة

فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو

Lebanon 24
04-10-2025 | 16:45
أثار المدرب الألماني هانسي فليك القلق لدى جماهير برشلونة بعدما كشف أن موعد عودة الجناح الشاب لامين يامال، الذي يعاني من تجدد آلام في منطقة العانة، للمشاركة لا يبدو واضحاً، ما يهدد مشاركته في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
وقال فليك في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة إشبيلية بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني: يامال شعر بتحسن في البداية، ولو لم يكن كذلك لما شارك أمام باريس سان جيرمان.
 
وأضاف المدرب الألماني: تحدثت معه يوم السبت، حالته أفضل من قبل، لكنها ليست جيدة بعد.

وتابع فليك: لا نعرف متى سيعود، الأمر ليس سهلًا بشأن هذا النوع من الإصابات، فهي ليست إصابة عضلية. لا نعرف إن كان سيكون جاهزًا خلال أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة.
 
وأضاف:  لا أعلم إن كان سيلحق بالكلاسيكو أمام ريال مدريد. علينا إدارة الدقائق. سيعمل مع فريق التأهيل خطوة بخطوة، وسنرى كيف تتطور حالته.

وختم فليك: مسؤوليتي أن أمنحه عدد الدقائق المناسبة عند عودته، وسأفعل. علينا إدارة دقائق مشاركته جيدًا. (العربية) 
