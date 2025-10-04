فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو



وقال فليك في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة بالجولة الثامنة من : يامال شعر بتحسن في البداية، ولو لم يكن كذلك لما شارك أمام . أثار المدرب الألماني هانسي القلق لدى جماهير بعدما كشف أن موعد عودة الجناح الشاب لامين يامال، الذي يعاني من تجدد آلام في منطقة العانة، للمشاركة لا يبدو واضحاً، ما يهدد مشاركته في أمام .وقال فليك في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة بالجولة الثامنة من : يامال شعر بتحسن في البداية، ولو لم يكن كذلك لما شارك أمام .

وأضاف المدرب الألماني: تحدثت معه يوم السبت، حالته أفضل من قبل، لكنها ليست جيدة بعد.



وتابع فليك: لا نعرف متى سيعود، الأمر ليس سهلًا بشأن هذا النوع من الإصابات، فهي ليست إصابة عضلية. لا نعرف إن كان سيكون جاهزًا خلال أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة.

وأضاف: لا أعلم إن كان سيلحق بالكلاسيكو أمام . علينا إدارة الدقائق. سيعمل مع فريق التأهيل خطوة بخطوة، وسنرى كيف تتطور حالته.



وختم فليك: مسؤوليتي أن أمنحه عدد الدقائق المناسبة عند عودته، وسأفعل. علينا إدارة دقائق مشاركته جيدًا. (العربية)