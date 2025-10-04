ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"

Advertisement

وجاء الهدف بعد مرور 8 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، إثر تمريرة متقنة من الكاميروني مبيومو على حدود منطقة الجزاء، حولها ماونت بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.ويُعد هذا الهدف الأول لماونت على ملعب أولد ترافورد في البريميرليغ منذ انضمامه إلى صيف 2023 قادماً من تشيلسي، لينهي بذلك سلسلة من الإخفاقات التهديفية أمام جماهير "الشياطين الحمر".وكان ماونت قد سجل 4 أهداف فقط في 52 مباراة سابقة بقميص يونايتد، بينها ثنائية في نصف نهائي الدوري أمام أتلتيك بلباو الموسم الماضي، لكنها لم تكن ضمن منافسات الدوري.يُذكر أن صاحب الـ26 عاماً تألق سابقاً مع تشيلسي، حيث ساهم في فوزه بلقب 2021، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة كبرى بحثاً عن انطلاقة جديدة مع الفريق الأحمر.