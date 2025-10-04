25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"
Lebanon 24
04-10-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى النجم الإنكليزي ماسون ماونت صيامه
الطويل
عن التسجيل في ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات
الدوري الإنكليزي
الممتاز، بعدما افتتح التسجيل لفريقه
مانشستر يونايتد
في شباك سندرلاند خلال الجولة السابعة من المسابقة، مساء السبت.
Advertisement
وجاء الهدف بعد مرور 8 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، إثر تمريرة متقنة من الكاميروني
بريان
مبيومو على حدود منطقة الجزاء، حولها ماونت بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.
ويُعد هذا الهدف الأول لماونت على ملعب أولد ترافورد في البريميرليغ منذ انضمامه إلى
مانشستر
يونايتد
صيف 2023 قادماً من تشيلسي، لينهي بذلك سلسلة من الإخفاقات التهديفية أمام جماهير "الشياطين الحمر".
وكان ماونت قد سجل 4 أهداف فقط في 52 مباراة سابقة بقميص يونايتد، بينها ثنائية في نصف نهائي الدوري
الأوروبي
أمام أتلتيك بلباو الموسم الماضي، لكنها لم تكن ضمن منافسات الدوري.
يُذكر أن صاحب الـ26 عاماً تألق سابقاً مع تشيلسي، حيث ساهم في فوزه بلقب
دوري أبطال أوروبا
2021، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة كبرى بحثاً عن انطلاقة جديدة مع الفريق الأحمر.
مواضيع ذات صلة
"كسرني نصين"... ممثلة شهيرة تبكي متأثرة وتكشف عن معاناتها الكبيرة بعد فقدان والدها
Lebanon 24
"كسرني نصين"... ممثلة شهيرة تبكي متأثرة وتكشف عن معاناتها الكبيرة بعد فقدان والدها
04/10/2025 22:20:59
04/10/2025 22:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني يكسر الحصار الجوي عن الفاشر
Lebanon 24
الجيش السوداني يكسر الحصار الجوي عن الفاشر
04/10/2025 22:20:59
04/10/2025 22:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
Lebanon 24
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
04/10/2025 22:20:59
04/10/2025 22:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال وتكسير "فان"
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال وتكسير "فان"
04/10/2025 22:20:59
04/10/2025 22:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي
مانشستر يونايتد
الأوروبي
مانشستر
إنكليزي
يونايتد
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
آرسنال يحسم ديربي لندن
Lebanon 24
آرسنال يحسم ديربي لندن
13:14 | 2025-10-04
04/10/2025 01:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
Lebanon 24
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
10:45 | 2025-10-04
04/10/2025 10:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"
Lebanon 24
قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"
09:28 | 2025-10-04
04/10/2025 09:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
Lebanon 24
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
07:39 | 2025-10-04
04/10/2025 07:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه نتائج بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى
Lebanon 24
هذه نتائج بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى
06:00 | 2025-10-04
04/10/2025 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
15:24 | 2025-10-03
03/10/2025 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:14 | 2025-10-04
آرسنال يحسم ديربي لندن
10:45 | 2025-10-04
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
09:28 | 2025-10-04
قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"
07:39 | 2025-10-04
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
06:00 | 2025-10-04
هذه نتائج بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى
04:00 | 2025-10-04
رقم خيالي.. فريق توتنهام الإنكليزي يقترح عرضا "جنونيا" لضم لاعبين من ريال مدريد
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 22:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 22:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 22:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24