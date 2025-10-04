Advertisement

رياضة

ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1425273-638951982770090870.png
Doc-P-1425273-638951982770090870.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنهى النجم الإنكليزي ماسون ماونت صيامه الطويل عن التسجيل في ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما افتتح التسجيل لفريقه مانشستر يونايتد في شباك سندرلاند خلال الجولة السابعة من المسابقة، مساء السبت.
Advertisement

وجاء الهدف بعد مرور 8 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، إثر تمريرة متقنة من الكاميروني بريان مبيومو على حدود منطقة الجزاء، حولها ماونت بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

ويُعد هذا الهدف الأول لماونت على ملعب أولد ترافورد في البريميرليغ منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد صيف 2023 قادماً من تشيلسي، لينهي بذلك سلسلة من الإخفاقات التهديفية أمام جماهير "الشياطين الحمر".

وكان ماونت قد سجل 4 أهداف فقط في 52 مباراة سابقة بقميص يونايتد، بينها ثنائية في نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام أتلتيك بلباو الموسم الماضي، لكنها لم تكن ضمن منافسات الدوري.

يُذكر أن صاحب الـ26 عاماً تألق سابقاً مع تشيلسي، حيث ساهم في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة كبرى بحثاً عن انطلاقة جديدة مع الفريق الأحمر.
مواضيع ذات صلة
"كسرني نصين"... ممثلة شهيرة تبكي متأثرة وتكشف عن معاناتها الكبيرة بعد فقدان والدها
lebanon 24
04/10/2025 22:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يكسر الحصار الجوي عن الفاشر
lebanon 24
04/10/2025 22:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
طوفان الأقصى يكسر أسطورة إسرائيل: صدمة 2023 تهز الأمن والمجتمع والسياسة
lebanon 24
04/10/2025 22:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إشكال وتكسير "فان"
lebanon 24
04/10/2025 22:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد

الأوروبي

مانشستر

إنكليزي

يونايتد

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:14 | 2025-10-04
10:45 | 2025-10-04
09:28 | 2025-10-04
07:39 | 2025-10-04
06:00 | 2025-10-04
04:00 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24