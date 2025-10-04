Advertisement

رياضة

آرسنال يحسم ديربي لندن

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:14
واصل آرسنال عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تفوّق على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من البريميرليغ.
افتتح ديكلان رايس التسجيل في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة في شباك فريقه السابق، قبل أن يضاعف بوكايو ساكا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ليؤكد تفوق كتيبة الإسباني ميكيل أرتيتا.

بهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 16 نقطة في سباق الصدارة، فيما تجمّد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر، ليزداد موقفه صعوبة في جدول الترتيب.
