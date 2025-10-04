25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
آرسنال يحسم ديربي لندن
Lebanon 24
04-10-2025
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
آرسنال
عروضه القوية في
الدوري الإنجليزي الممتاز
، بعدما تفوّق على ضيفه وست
هام يونايتد
بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من البريميرليغ.
Advertisement
افتتح
ديكلان رايس
التسجيل في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة في شباك فريقه السابق، قبل أن يضاعف
بوكايو ساكا
النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ليؤكد تفوق كتيبة الإسباني ميكيل أرتيتا.
بهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 16 نقطة في سباق الصدارة، فيما تجمّد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر، ليزداد موقفه صعوبة في جدول الترتيب.
مواضيع ذات صلة
ديربي مانشستر وبرشلونة – فالنسيا يتصدران أبرز مواجهات اليوم
Lebanon 24
ديربي مانشستر وبرشلونة – فالنسيا يتصدران أبرز مواجهات اليوم
05/10/2025 02:30:34
05/10/2025 02:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم موقفه النهائي من إقالة لوران بلان
05/10/2025 02:30:34
05/10/2025 02:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي
Lebanon 24
القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي
05/10/2025 02:30:34
05/10/2025 02:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي
05/10/2025 02:30:34
05/10/2025 02:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنجليزي الممتاز
بوكايو ساكا
ديكلان رايس
هام يونايتد
ديربي لندن
يونايتد
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأهلي يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعتلي الصدارة مع الزمالك والمصري
Lebanon 24
الأهلي يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعتلي الصدارة مع الزمالك والمصري
16:46 | 2025-10-04
04/10/2025 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"
Lebanon 24
ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"
12:00 | 2025-10-04
04/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
Lebanon 24
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
10:45 | 2025-10-04
04/10/2025 10:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"
Lebanon 24
قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"
09:28 | 2025-10-04
04/10/2025 09:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
Lebanon 24
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
07:39 | 2025-10-04
04/10/2025 07:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:46 | 2025-10-04
الأهلي يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعتلي الصدارة مع الزمالك والمصري
12:00 | 2025-10-04
ماونت يكسر نحس "أولد ترافورد"
10:45 | 2025-10-04
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
09:28 | 2025-10-04
قبل مباراة الغدّ... فيروس يُصيب مورينيو ولاعبي "بنفيكا"
07:39 | 2025-10-04
ليفربول يدرس قرارا هاما بشأن صلاح
06:00 | 2025-10-04
هذه نتائج بطولة غرب آسيا في ألعاب القوى
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 02:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 02:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 02:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24