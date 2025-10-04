آرسنال يحسم ديربي لندن

Advertisement

واصل عروضه القوية في ، بعدما تفوّق على ضيفه وست بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من البريميرليغ.افتتح التسجيل في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة في شباك فريقه السابق، قبل أن يضاعف النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ليؤكد تفوق كتيبة الإسباني ميكيل أرتيتا.بهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 16 نقطة في سباق الصدارة، فيما تجمّد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر، ليزداد موقفه صعوبة في جدول الترتيب.