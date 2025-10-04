الأهلي يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعتلي الصدارة مع الزمالك والمصري

Advertisement

وسجّل للأهلي كل من ياسين مرعي، أحمد كوكا، محمد شريف، وأشرف بن شرقي، في مباراة أظهر فيها الفريق الأحمر تفوقاً هجومياً واضحاً.وفي المقابل، تعثّر بالتعادل 1-1 أمام غزل المحلة في وقت سابق ، ما أتاح للأهلي فرصة اللحاق به في الصدارة.وبهذه النتائج، يتقاسم الأهلي الصدارة مع الزمالك والمصري البورسعيدي، لكن فريق المدرب كولر يمتلك أفضلية مباراة مؤجلة قد تمنحه الانفراد بالقمة قريباً. (سكاي نيوز)