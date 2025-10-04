25
Advertisement
رياضة
الأهلي يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعتلي الصدارة مع الزمالك والمصري
Lebanon 24
04-10-2025
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
الأهلي المصري
تألقه في
الدوري الممتاز
، بعدما حقق فوزاً مثيراً على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من البطولة.
Advertisement
وسجّل للأهلي كل من ياسين مرعي، أحمد كوكا، محمد شريف، وأشرف بن شرقي، في مباراة أظهر فيها الفريق الأحمر تفوقاً هجومياً واضحاً.
وفي المقابل، تعثّر
الزمالك
بالتعادل 1-1 أمام غزل المحلة في وقت سابق
من اليوم
، ما أتاح للأهلي فرصة اللحاق به في الصدارة.
وبهذه النتائج، يتقاسم الأهلي الصدارة مع الزمالك والمصري البورسعيدي، لكن فريق المدرب
مارسيل
كولر يمتلك أفضلية مباراة مؤجلة قد تمنحه الانفراد بالقمة قريباً. (سكاي نيوز)
Advertisement
