رياضة
فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال
Lebanon 24
05-10-2025
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
ريال مدريد
فوزًا ثمينًا على ضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن الجولة الثامنة من
الدوري الإسباني لكرة القدم
.
افتتح البرازيلي فينيسيوس
جونيور
التسجيل مطلع الشوط الثاني (47)، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء (69)، قبل أن يختتم الفرنسي
كيليان مبابي
الثلاثية في الدقيقة 81. أما هدف فياريال الوحيد فجاء عبر جيورج ميكوتادزي (73)، في مباراة شهدت طرد لاعب الغواصات سانتياغو مورينو (77).
بهذا الانتصار، رفع
ريال
مدريد
رصيده إلى 21 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتًا، بانتظار نتيجة
برشلونة
(19 نقطة) أمام إشبيلية، فيما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثالث.
الدوري الإسباني لكرة القدم
الدوري الإسباني
كيليان مبابي
ريال مدريد
لكرة القدم
كرة القدم
البرازيل
برشلونة
تابع
