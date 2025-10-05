فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال

Advertisement

افتتح البرازيلي فينيسيوس التسجيل مطلع الشوط الثاني (47)، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء (69)، قبل أن يختتم الفرنسي الثلاثية في الدقيقة 81. أما هدف فياريال الوحيد فجاء عبر جيورج ميكوتادزي (73)، في مباراة شهدت طرد لاعب الغواصات سانتياغو مورينو (77).بهذا الانتصار، رفع رصيده إلى 21 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتًا، بانتظار نتيجة (19 نقطة) أمام إشبيلية، فيما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثالث.