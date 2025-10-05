أستون فيلا يواصل انتصاراته الأوروبية

Advertisement

حقق الإنكليزي فوزه الثاني على التوالي في مرحلة الدوري من منافسات ، بعدما تغلب على مضيفه فاينورد بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية.وسجّل هدفي الفريق كلٌّ من إميليانو بوينديا في الدقيقة 61 وجون ماكغين في الدقيقة 79، ليقودا فيلا إلى صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الافتتاحي على بولونيا بهدف دون رد.أما فاينورد، فبقي دون أي نقطة بعد خسارته الثانية، عقب سقوطه في الجولة الأولى أمام براغا بهدف نظيف، ما يزيد من تعقيد مهمته في سباق التأهل.