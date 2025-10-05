Advertisement

رياضة

أستون فيلا يواصل انتصاراته الأوروبية

Lebanon 24
05-10-2025 | 00:25
حقق أستون فيلا الإنكليزي فوزه الثاني على التوالي في مرحلة الدوري من منافسات الدوري الأوروبي، بعدما تغلب على مضيفه فاينورد الهولندي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية.
وسجّل هدفي الفريق كلٌّ من إميليانو بوينديا في الدقيقة 61 وجون ماكغين في الدقيقة 79، ليقودا فيلا إلى صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الافتتاحي على بولونيا الإيطالي بهدف دون رد.

أما فاينورد، فبقي دون أي نقطة بعد خسارته الثانية، عقب سقوطه في الجولة الأولى أمام براغا البرتغالي بهدف نظيف، ما يزيد من تعقيد مهمته في سباق التأهل.
