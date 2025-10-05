28
رياضة
قلق في أرسنال بعد إصابة أوديغارد ورايس
Lebanon 24
05-10-2025
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم فوزه المريح على وست هام بنتيجة 2-0 في الجولة الثامنة من
الدوري الإنكليزي
، خرج
أرسنال
من اللقاء بقلق كبير بعد إصابة اثنين من أبرز نجومه: القائد
مارتن أوديغارد
ووسط الميدان
ديكلان رايس
.
أوديغارد، الذي عانى سابقًا من إصابة في الكتف، اضطر لمغادرة الملعب بعد نصف ساعة فقط إثر اصطدامه بكريسينسيو سامرفيل، وظهر لاحقًا وهو يرتدي دعامة على ركبته. وقال المدرب ميكيل أرتيتا بعد المباراة: "يبدو أنه تعرض لإصابة في الركبة، وهو غير مرتاح إطلاقًا. سنتأكد من حالته بعد الفحوص، لكننا قلقون لأننا لم نحصل على استقرار بدني منه منذ بداية الموسم".
أما رايس، الذي افتتح التسجيل في مرمى فريقه السابق، فغادر الملعب في الدقائق الأخيرة متأثرًا بآلام في الظهر. وأوضح أرتيتا: "ديكلان طلب الخروج بنفسه، وهو أمر نادر بالنسبة له. شعر بألم حاد في ظهره، وسنقيّم حالته قريبًا".
الفوز منح أرسنال صدارة مؤقتة برصيد 21 نقطة، لكن إصابة النجمين أثارت القلق في صفوف الفريق قبل فترة التوقف الدولي، خصوصًا أن رايس من بين لاعبي المنتخب الإنجليزي المستدعين لمباريات أكتوبر أمام
ويلز
ولاتفيا.
