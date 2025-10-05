28
رياضة
مفاجأة حصلت مع رياضي.. تعرّض للطعن فألقت الشرطة القبض عليه!
Lebanon 24
05-10-2025
|
04:41
A-
A+
أُصيب نجم
كرة القدم
الأميركية السابق مارك سانشيز بجروح خطيرة إثر تعرّضه لحادث طعن في مدينة إنديانابوليس فجر السبت، وذلك قبل ساعات من مشاركته كمعلّق في مباراة فريق إنديانابوليس كولتس ضد لاس فيغاس رايدرز لصالح شبكة
فوكس
سبورتس.
وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حول "اضطراب في أحد الأزقة"، حيث عُثر على شخصين مصابين، أحدهما سانشيز، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة لكنها مستقرة.
وقالت فوكس سبورتس في بيان: "مارك سانشيز يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة. نشكر الفريق الطبي على جهوده، ونتمنى لمارك الشفاء العاجل، مع احترام خصوصيته وعائلته في هذا الوقت الصعب".
لكنّ التطورات أخذت منحى مفاجئًا، إذ أعلنت شرطة إنديانابوليس في وقت لاحق أنها ألقت القبض على سانشيز داخل المستشفى بعد مراجعة الأدلة والتشاور مع
مكتب المدعي العام
لمقاطعة ماريون، للاشتباه في تورطه في الحادث.
ووجّهت إليه الشرطة تهمًا أولية تشمل الاعتداء المسبب للأذى، والدخول غير القانوني إلى مركبة، والتسمم العلني — وهي تهم جنحية بانتظار مراجعة
النيابة العامة
لتحديد التهم النهائية.
يُذكر أن سانشيز، البالغ من العمر 38 عامًا، لعب لعشرة مواسم في
دوري
كرة القدم الأميركية (NFL) مع فرق أبرزها
نيويورك
جيتس وفيلادلفيا إيغلز ودالاس كاوبويز، قبل أن يتجه إلى مجال التعليق الرياضي بعد اعتزاله الملاعب.
مدرب ليفربول: محمد صلاح ضحية نجاحه الشخصي
Lebanon 24
مدرب ليفربول: محمد صلاح ضحية نجاحه الشخصي
08:58 | 2025-10-05
05/10/2025 08:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب إبراهيم دبوق بالتزكية لرئاسة اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم
Lebanon 24
انتخاب إبراهيم دبوق بالتزكية لرئاسة اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم
08:27 | 2025-10-05
05/10/2025 08:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تألق اللبنانيين في ألعاب القوى.. أبو زيد إلى بطولة العالم ومعوض تحصد ثلاث ذهبيات
Lebanon 24
تألق اللبنانيين في ألعاب القوى.. أبو زيد إلى بطولة العالم ومعوض تحصد ثلاث ذهبيات
06:06 | 2025-10-05
05/10/2025 06:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق في أرسنال بعد إصابة أوديغارد ورايس
Lebanon 24
قلق في أرسنال بعد إصابة أوديغارد ورايس
03:44 | 2025-10-05
05/10/2025 03:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال
Lebanon 24
فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال
01:22 | 2025-10-05
05/10/2025 01:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
