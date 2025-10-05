Advertisement

رياضة

مفاجأة حصلت مع رياضي.. تعرّض للطعن فألقت الشرطة القبض عليه!

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:41
أُصيب نجم كرة القدم الأميركية السابق مارك سانشيز بجروح خطيرة إثر تعرّضه لحادث طعن في مدينة إنديانابوليس فجر السبت، وذلك قبل ساعات من مشاركته كمعلّق في مباراة فريق إنديانابوليس كولتس ضد لاس فيغاس رايدرز لصالح شبكة فوكس سبورتس.
وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حول "اضطراب في أحد الأزقة"، حيث عُثر على شخصين مصابين، أحدهما سانشيز، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة لكنها مستقرة.

وقالت فوكس سبورتس في بيان: "مارك سانشيز يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة. نشكر الفريق الطبي على جهوده، ونتمنى لمارك الشفاء العاجل، مع احترام خصوصيته وعائلته في هذا الوقت الصعب".

لكنّ التطورات أخذت منحى مفاجئًا، إذ أعلنت شرطة إنديانابوليس في وقت لاحق أنها ألقت القبض على سانشيز داخل المستشفى بعد مراجعة الأدلة والتشاور مع مكتب المدعي العام لمقاطعة ماريون، للاشتباه في تورطه في الحادث.

ووجّهت إليه الشرطة تهمًا أولية تشمل الاعتداء المسبب للأذى، والدخول غير القانوني إلى مركبة، والتسمم العلني — وهي تهم جنحية بانتظار مراجعة النيابة العامة لتحديد التهم النهائية.

يُذكر أن سانشيز، البالغ من العمر 38 عامًا، لعب لعشرة مواسم في دوري كرة القدم الأميركية (NFL) مع فرق أبرزها نيويورك جيتس وفيلادلفيا إيغلز ودالاس كاوبويز، قبل أن يتجه إلى مجال التعليق الرياضي بعد اعتزاله الملاعب.
مكتب المدعي العام

النيابة العامة

المدعي العام

كرة القدم

النيابة

نيويورك

الرياض

الملا

