مفاجأة حصلت مع رياضي.. تعرّض للطعن فألقت الشرطة القبض عليه!

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حول "اضطراب في أحد الأزقة"، حيث عُثر على شخصين مصابين، أحدهما سانشيز، الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة لكنها مستقرة.وقالت فوكس سبورتس في بيان: "مارك سانشيز يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة. نشكر الفريق الطبي على جهوده، ونتمنى لمارك الشفاء العاجل، مع احترام خصوصيته وعائلته في هذا الوقت الصعب".لكنّ التطورات أخذت منحى مفاجئًا، إذ أعلنت شرطة إنديانابوليس في وقت لاحق أنها ألقت القبض على سانشيز داخل المستشفى بعد مراجعة الأدلة والتشاور مع لمقاطعة ماريون، للاشتباه في تورطه في الحادث.ووجّهت إليه الشرطة تهمًا أولية تشمل الاعتداء المسبب للأذى، والدخول غير القانوني إلى مركبة، والتسمم العلني — وهي تهم جنحية بانتظار مراجعة لتحديد التهم النهائية.يُذكر أن سانشيز، البالغ من العمر 38 عامًا، لعب لعشرة مواسم في كرة القدم الأميركية (NFL) مع فرق أبرزها جيتس وفيلادلفيا إيغلز ودالاس كاوبويز، قبل أن يتجه إلى مجال التعليق الرياضي بعد اعتزاله الملاعب.