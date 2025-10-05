انتخاب إبراهيم دبوق بالتزكية لرئاسة اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم

Advertisement

ترأس رئيس " " "الجمعية العمومية لاتحاد الجنوب الفرعي "، بحضور للاتحاد اللبناني و21 ناديا رياضيا جنوبيا.وتم خلال الاجتماع انتخاب دبوق بالتزكية رئيسا لاتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم، وذلك في قاعة أوتيل بلاتينيوم في صور.استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلا أمين سر الاتحاد حسين ديلاتي مقررات الجلسة، معلنا انتخاب ابراهيم دبوق بالتزكية رئيسا للاتحاد الفرعي لكرة القدم لولاية ثانية بعد إجماع كافة الأندية الجنوبية.