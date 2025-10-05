Advertisement

انتخاب إبراهيم دبوق بالتزكية لرئاسة اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم

Lebanon 24
05-10-2025 | 08:27
ترأس رئيس "الاتحاد اللبناني لكرة القدم" هاشم حيدر "الجمعية العمومية لاتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم"، بحضور الأمين العام للاتحاد اللبناني جهاد الشحف و21 ناديا رياضيا جنوبيا.
وتم خلال الاجتماع انتخاب ابراهيم دبوق بالتزكية رئيسا لاتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم، وذلك في قاعة أوتيل بلاتينيوم في صور.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلا أمين سر الاتحاد حسين ديلاتي مقررات الجلسة، معلنا انتخاب ابراهيم دبوق بالتزكية رئيسا للاتحاد الفرعي لكرة القدم لولاية ثانية بعد إجماع كافة الأندية الجنوبية.
