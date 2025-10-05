26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
انتخاب إبراهيم دبوق بالتزكية لرئاسة اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم
Lebanon 24
05-10-2025
|
08:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس رئيس "
الاتحاد اللبناني لكرة القدم
"
هاشم حيدر
"الجمعية العمومية لاتحاد الجنوب الفرعي
لكرة القدم
"، بحضور
الأمين العام
للاتحاد اللبناني
جهاد الشحف
و21 ناديا رياضيا جنوبيا.
Advertisement
وتم خلال الاجتماع انتخاب
ابراهيم
دبوق بالتزكية رئيسا لاتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم، وذلك في قاعة أوتيل بلاتينيوم في صور.
استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلا أمين سر الاتحاد حسين ديلاتي مقررات الجلسة، معلنا انتخاب ابراهيم دبوق بالتزكية رئيسا للاتحاد الفرعي لكرة القدم لولاية ثانية بعد إجماع كافة الأندية الجنوبية.
مواضيع ذات صلة
دولة من دون منتخب وطني لكرة القدم
Lebanon 24
دولة من دون منتخب وطني لكرة القدم
05/10/2025 20:39:15
05/10/2025 20:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدم تعليق عضوية إسرائيل: سؤال مشروع ولا نعلم ما سيحدث مستقبلا
Lebanon 24
هيئة البث عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدم تعليق عضوية إسرائيل: سؤال مشروع ولا نعلم ما سيحدث مستقبلا
05/10/2025 20:39:15
05/10/2025 20:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
05/10/2025 20:39:15
05/10/2025 20:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضون يغيبون عن اجتماع "فرعية قانون الانتخاب" والحجار يؤكد: الانتخابات في موعدها
Lebanon 24
المعارضون يغيبون عن اجتماع "فرعية قانون الانتخاب" والحجار يؤكد: الانتخابات في موعدها
05/10/2025 20:39:15
05/10/2025 20:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد اللبناني لكرة القدم
الاتحاد اللبناني
الأمين العام
اتحاد الجنوب
جهاد الشحف
لكرة القدم
هاشم حيدر
كرة القدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرياضي بيروت بطل سلة أبو ظبي الدولية الثانية
Lebanon 24
الرياضي بيروت بطل سلة أبو ظبي الدولية الثانية
12:21 | 2025-10-05
05/10/2025 12:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
Lebanon 24
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
11:48 | 2025-10-05
05/10/2025 11:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"دوكاتي" يعلن إصابة بطل العالم
Lebanon 24
"دوكاتي" يعلن إصابة بطل العالم
10:40 | 2025-10-05
05/10/2025 10:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب ليفربول: محمد صلاح ضحية نجاحه الشخصي
Lebanon 24
مدرب ليفربول: محمد صلاح ضحية نجاحه الشخصي
08:58 | 2025-10-05
05/10/2025 08:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تألق اللبنانيين في ألعاب القوى.. أبو زيد إلى بطولة العالم ومعوض تحصد ثلاث ذهبيات
Lebanon 24
تألق اللبنانيين في ألعاب القوى.. أبو زيد إلى بطولة العالم ومعوض تحصد ثلاث ذهبيات
06:06 | 2025-10-05
05/10/2025 06:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:21 | 2025-10-05
الرياضي بيروت بطل سلة أبو ظبي الدولية الثانية
11:48 | 2025-10-05
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
10:40 | 2025-10-05
"دوكاتي" يعلن إصابة بطل العالم
08:58 | 2025-10-05
مدرب ليفربول: محمد صلاح ضحية نجاحه الشخصي
06:06 | 2025-10-05
تألق اللبنانيين في ألعاب القوى.. أبو زيد إلى بطولة العالم ومعوض تحصد ثلاث ذهبيات
04:41 | 2025-10-05
مفاجأة حصلت مع رياضي.. تعرّض للطعن فألقت الشرطة القبض عليه!
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 20:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 20:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 20:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24