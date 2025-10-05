تألق اللبنانيين في ألعاب القوى.. أبو زيد إلى بطولة العالم ومعوض تحصد ثلاث ذهبيات

Advertisement

لليوم الثالث على التوالي، تتابعت منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) في العاب القوى، التي تقام في مدينة كميل شمعون الرياضية في وفي نادي الجمهور الرياضي برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا ،وبمشاركة تسع دول هي: قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن، ، الأردن، فلسطين، ولبنان، والمؤهلة الى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون – الأميركية السنة المقبلة.وحضر منافسات اليوم الثالث ما قبل الأخير رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد، رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة، رئيس اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي واعضاء الاتحاد، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رولان سعادة، رؤساء واعضاء الوفود،وأمين عام اتحاد العاب القوى مدير البطولة الدكتور وسيم الحولي، اتحاد العاب القوى ومدير المسابقات نعمة الله بجاني، اعضاء الاتحاد اللبناني، عائلة العاب القوى، عشاق ألعاب القوى ورجال صحافة واعلام.وتميّز اليوم الثالث بتأهل العداء اللبناني محمود ابو زيد الى بطولة العالم بعدما احتل المركز الأول في سباق ال3000 متر موانع، ونجح في تسجيل رقم قياسي محلي جديد. واللافت ايضا تحقيق اللبنانية نسرين معوض ثلاث ميداليات ذهبية حتى الآن مع الاشارة الى ان ينافس على المراكز المتقدمة لدى الذكور في الترتيب العام للدول الذي سيتم الاعلان عنه بعد انتهاء البطولة. ولدى الاناث، تبدو حظوظ لبنان كبيرة باحراز المركز الأول في الترتيب العام النهائي .وفي ما يلي النتائج النهائية لليوم الثالث:*ذكور-سباق 400 متر:1-عبد الرحمن سليمان (الامارات العربية المتحدة) 46.09 ثانية2-محمد خاله(قطر) 46.843-جبرين يوسف(قطر) 47.34-سباق 3000 متر موانع:1-محمود ابو زيد(لبنان) 8.59.02 دقائق2-مصطفى خزعلي(العراق) 9.00.933-ابراهيم عبدالله(العراق) 9.25.00- سباق البدل 4 * 100 متر:1-الكويت 41.70 ثانية2-العراق 42.543-لبنان 43.72-رمي المطرقة:1-ابراهيم عبدالرحمن(قطر) 68.92 مترا2-سليمان الشمروخ(الكويت) 55.513-عبد عبدالوهاب(قطر) 54.85-القفز بالزانة:1-ابراهيم زكريا(قطر) ويونس البلوشي(قطر) 4.40 امتار3-محمد عباس(العراق) 4.20*اناث-سباق 400 متر:1-أمينة قمرالدين (الامارات العربية المتحدة) 53.89 ثانية2-عايشة محمد(الامارات العربية المتحدة) 54.53-نايا عباس(سوريا) 1.00.26 دقيقة-سباق 3000 متو موانع:1-نرجيس عبود(العراق) 11.52.56 دقيقة2-سما مصطفى(لبنان) 11.52.793-نينار حسين(لبنان) 14.11.20-سباق البدل 4 * 100 متر:1-لبنان 52.30 ثانية2-الامارات العربية المتحدة 54.61-رمي المطرقة:1-سلمى المصري(الامارات العربية المتحدة)48.95 مترا2-بتول الدبس(سوريا) 38.963-هدى الخضير(سوريا) 36.63-الوثبة الثلاثية:1-نسرين معوض(لبنان) 10.75 امتار2-نايا ناصر(سوريا) 10.233-سجى ابراهيم(العراق) 9.94