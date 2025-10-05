"دوكاتي" يعلن إصابة بطل العالم

Advertisement

أعلن فريق دوكاتي تعرض بطل العالم للموتو جي بي مارك ماركيث لإصابة في الكتف.وأكد فريق دوكاتي أن ماركيث أصيب بعد حادث التصادم مع ماركو بيزيكي في اللفة الأولى لجائزة الكبرى للموتو جي بي.