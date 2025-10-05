Advertisement

رياضة

"دوكاتي" يعلن إصابة بطل العالم

Lebanon 24
05-10-2025 | 10:40
أعلن فريق دوكاتي تعرض بطل العالم للموتو جي بي مارك ماركيث لإصابة في الكتف.

وأكد فريق دوكاتي أن ماركيث أصيب بعد حادث التصادم مع ماركو بيزيكي في اللفة الأولى لجائزة إندونيسيا الكبرى للموتو جي بي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24