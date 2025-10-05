25
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
Lebanon 24
05-10-2025
|
11:48
انتهت مواجهة المبرة والرياضي العباسية بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي
العهد
–
طريق المطار
، ضمن ختام المرحلة الثالثة من الدوري اللبناني العام الـ66
لكرة القدم
.
وسجّل للعباسية صموئيل أوفوري من ركلة جزاء في الدقيقة 25، قبل أن يعادل باكاري سوماري النتيجة للمبرة في الدقيقة 55.
أما على ملعب أمين عيد النور البلدي في بحمدون، فقد حقق البرج فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على التضامن صور بنتيجة 3-1.
وافتتح أحمد حجازي التسجيل مبكراً للبرج في الدقيقة الأولى، وأضاف
حيدر
خريس الهدف الثاني من ركلة جزاء (د40)، ثم عزّز حسن هزيمة النتيجة بالهدف الثالث (د70). فيما سجّل جيلدو فيلانكولوس هدف التضامن الوحيد في الدقيقة 25.
