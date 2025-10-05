25
رياضة
الرياضي بيروت بطل سلة أبو ظبي الدولية الثانية
Lebanon 24
05-10-2025
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحرز
الرياضي بيروت
بطل لبنان
لقب دورة ابو ظبي الدولية الثانية في كرة السلة، التي نظمها مجلس
أبو ظبي
الرياضي بالتعاون مع شركة "غلوبال أكتيف سبورتس"، بفوزه في المباراة النهائية على الشارقة الاماراتي بفارق 13 نقطة 88 - 75.
