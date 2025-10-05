25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تصفيق وأعلام مصرية.. استقبال حافل لمحمد صلاح في مطار القاهرة
Lebanon 24
05-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل قائد المنتخب المصري ونجم
ليفربول
الإنكليزي
محمد صلاح
إلى
مطار القاهرة
، الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى
كأس العالم
2026.
Advertisement
وحظي صلاح باستقبال جماهيري لافت، حيث احتشد العشرات في
المطار
وسط أجواء احتفالية وتصفيق كبير، خاصة من الأطفال الذين رفعوا الأعلام
المصرية
تعبيرًا عن فرحتهم بقدومه.
ومن المقرر أن يتوجه صلاح مع بعثة المنتخب إلى
المغرب
، الإثنين، لخوض تدريب وحيد قبل مواجهة جيبوتي يوم 8 تشرين الأول، على أن يعود الفريق إلى
القاهرة
لملاقاة
غينيا
بيساو في 12 تشرين الثاني على استاد
القاهرة الدولي
.
مواضيع ذات صلة
إعلام مصري: محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة الأحد
Lebanon 24
إعلام مصري: محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة الأحد
06/10/2025 08:50:54
06/10/2025 08:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بمطار القاهرة الدولي
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بمطار القاهرة الدولي
06/10/2025 08:50:54
06/10/2025 08:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام مصري: حماس وإسرائيل يعتزمان مناقشة "تهيئة الظروف المناسبة" لإتمام صفقة التبادل
Lebanon 24
إعلام مصري: حماس وإسرائيل يعتزمان مناقشة "تهيئة الظروف المناسبة" لإتمام صفقة التبادل
06/10/2025 08:50:54
06/10/2025 08:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكرة الذهبية" تواصل عنادها لمحمد صلاح
Lebanon 24
"الكرة الذهبية" تواصل عنادها لمحمد صلاح
06/10/2025 08:50:54
06/10/2025 08:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القاهرة الدولي
مطار القاهرة
كأس العالم
القاهرة
ليفربول
إنكليزي
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
هالاند يعيش أفضل أيام حياته.. وغوارديولا يحقق 250 فوزا
Lebanon 24
هالاند يعيش أفضل أيام حياته.. وغوارديولا يحقق 250 فوزا
23:51 | 2025-10-05
05/10/2025 11:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
Lebanon 24
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
15:24 | 2025-10-05
05/10/2025 03:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياضي بيروت بطل سلة أبو ظبي الدولية الثانية
Lebanon 24
الرياضي بيروت بطل سلة أبو ظبي الدولية الثانية
12:21 | 2025-10-05
05/10/2025 12:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
Lebanon 24
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
11:48 | 2025-10-05
05/10/2025 11:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"دوكاتي" يعلن إصابة بطل العالم
Lebanon 24
"دوكاتي" يعلن إصابة بطل العالم
10:40 | 2025-10-05
05/10/2025 10:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. إليكم التفاصيل
03:22 | 2025-10-05
05/10/2025 03:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:51 | 2025-10-05
هالاند يعيش أفضل أيام حياته.. وغوارديولا يحقق 250 فوزا
15:24 | 2025-10-05
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
12:21 | 2025-10-05
الرياضي بيروت بطل سلة أبو ظبي الدولية الثانية
11:48 | 2025-10-05
فوز البرج على التضامن وتعادل المبرة والعباسية
10:40 | 2025-10-05
"دوكاتي" يعلن إصابة بطل العالم
08:58 | 2025-10-05
مدرب ليفربول: محمد صلاح ضحية نجاحه الشخصي
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 08:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 08:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 08:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24