تصفيق وأعلام مصرية.. استقبال حافل لمحمد صلاح في مطار القاهرة

وصل قائد المنتخب المصري ونجم الإنكليزي إلى ، الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى 2026.وحظي صلاح باستقبال جماهيري لافت، حيث احتشد العشرات في وسط أجواء احتفالية وتصفيق كبير، خاصة من الأطفال الذين رفعوا الأعلام تعبيرًا عن فرحتهم بقدومه.ومن المقرر أن يتوجه صلاح مع بعثة المنتخب إلى ، الإثنين، لخوض تدريب وحيد قبل مواجهة جيبوتي يوم 8 تشرين الأول، على أن يعود الفريق إلى لملاقاة بيساو في 12 تشرين الثاني على استاد .