رياضة

تصفيق وأعلام مصرية.. استقبال حافل لمحمد صلاح في مطار القاهرة

Lebanon 24
05-10-2025 | 23:00
وصل قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح إلى مطار القاهرة، الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وحظي صلاح باستقبال جماهيري لافت، حيث احتشد العشرات في المطار وسط أجواء احتفالية وتصفيق كبير، خاصة من الأطفال الذين رفعوا الأعلام المصرية تعبيرًا عن فرحتهم بقدومه.

ومن المقرر أن يتوجه صلاح مع بعثة المنتخب إلى المغرب، الإثنين، لخوض تدريب وحيد قبل مواجهة جيبوتي يوم 8 تشرين الأول، على أن يعود الفريق إلى القاهرة لملاقاة غينيا بيساو في 12 تشرين الثاني على استاد القاهرة الدولي.
